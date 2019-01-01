يدخل محاربو الصحراء هذا اللقاء وهم قادمون من فوز على حساب منتخب مالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في آخر تحضيرات الفريق للحدث الأهم في القارة السمراء، وكان قد تأهل زملاء رياض محرز رسميًا إلى نهائيات أمم إفريقيا، بعد تصدرهم للمجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، يذكر أن المنتخب الجزائري وقع في المجموعة الثالثة رفقة كلًا من السنغال، كينيا، تنزانيا.