أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين منتخب الجزائر وتونس على ملعب مصطفى تشاكر، الودية الدولية التحضيرية لكأس الأمم الإفريقية، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال