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الجزائر × تونس | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الجزائر ضد تونس الودية التحضيرية لكأس أمم إفريقيا 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-03-26T20:33:27Z

45’كرة عرضية أرضية من الجانب الأيمن عن طريق رياض محرز إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات التونسية

2019-03-26T20:32:57Z

44’كرة ثابتة نفذها سيف الدين خاوي مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الجزائري

2019-03-26T20:32:26Z

43’خطأ لصالح فرجاني ساسي في منتصف الميدان بعد تدخل من سفير تايدر

بطاقة صفراء

2019-03-26T20:31:09Z

42’اووووووووووووووووووووووووه...حكم المباراة ينذر بغداد بونجاح للمحايلة على حكم المباراة بالسقوط داخل المنطقة للمطالبة بركلة جزاء

2019-03-26T20:30:47Z

40’خمس دقائق متبقية على نهاية أحداث الشوط الأول ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-03-26T20:25:37Z

39’يوسف المساكني أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة  سددها محمد دراجر قوية من لمسة واحدة مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-03-26T20:24:35Z

38’نعيم السليتي حاول إختراق الدفاعات من الجانب الأيسر، لكن تدخل من سفير تايدر الذي افتك الكرة من على حدود المنطقة

2019-03-26T20:23:49Z

37’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق رامي البيدوي إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-03-26T20:22:23Z

36’كرات قائمة بين أقدام لاعبي منتخب نسور قرطاج في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات منتخب الجزائر

2019-03-26T20:21:57Z

35’عشر دقائق متبقية على نهاية الشوط الأول ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

بطاقة صفراء

2019-03-26T20:21:18Z

33’خطأ لصالح رياض محرز بعد تدخل من سيف الدين خاوي في منتصف الميدان

2019-03-26T20:19:18Z

32’خطأ لصالح سفير تايدر في  منتصف الميدان بعد تدخل من فرجاني ساسي في منتصف الميدان

2019-03-26T20:16:15Z

31’رياض محرز سدد كرة قوية من داخل المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-03-26T20:15:57Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-03-26T20:15:24Z

29’كرة ثابتة نفذها رياض محرز مقوسة إلى داخل المنطقة قابلها رامي بن سبعيني برأسية قوية مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-03-26T20:13:59Z

28’خطأ لصالح سفيان فيجولي في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة بعد تدخل من سيف الدين خاوي

2019-03-26T20:13:09Z

27’المباراة تُستأنف الآن بعد علاج اللاعب

2019-03-26T20:12:48Z

26’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-03-26T20:11:03Z

25’سقوط اللاعب عيسى ماندي بداعي الإصابة

2019-03-26T20:10:28Z

24’انحصار اللعب في منتصف الميدان والكرة بحوزة لاعبي محاربو الصحراء

2019-03-26T20:09:21Z

23’تمريرة بينية عن طريق فرجاني ساسي في إتجاه المهاجم فراس شواط المنطلق داخل المنطقة أبعدت من أمامه من الدفاعات

2019-03-26T20:08:45Z

22’رياض محرز سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-03-26T20:07:38Z

21’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق يوسف عطال إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-03-26T20:06:00Z

20’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي المنتخب التونسي بحثًا عن الوصول لمرمى منتخب الجزائر

2019-03-26T20:04:33Z

19’تمريرة بينية عن طريق رياض محرز إلى داخل المنطقة في إتجاه بغداد بونجاح المنطلق داخل المنطقة أبعدت من أمامه من الدفاعات

2019-03-26T20:03:18Z

18’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق أسامة الحدادي إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-03-26T20:02:43Z

17’استحواذ على مجريات اللقاء من قبل لاعبي المنتخب الجزائري 

تبديل في صفوف منتخب الجزائر

2019-03-26T20:01:57Z

16’خروج فيكتور لكحل ودخول إسماعيل بن ناصر بدلًا منه

2019-03-26T20:01:22Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-03-26T20:00:58Z

14’يبدو أن اللاعب فيكتور غير قادر على إستكمال المباراة والتبديل قادم

2019-03-26T20:00:48Z

13’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-03-26T19:59:03Z

12’سقوط الاعب فيكتور لكل بداعي الإصابة

2019-03-26T19:58:45Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-03-26T19:57:15Z

8’تصويبة قوية عن طريق فرجاني ساسي من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-03-26T19:56:29Z

7’انحصار للعب في منتصف الميدان وتمريرات متبادلة في منتصف الميدان

2019-03-26T19:56:02Z

6’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق أسامة الحدادي إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-03-26T19:54:19Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-03-26T19:52:20Z

3’البداية مع أصحاب الأرض وتمريرات متبادلة في منتصف الميدان

2019-03-26T19:51:52Z

2’منتخب الجزائر بالزي الأبيض على اليمين ومنتخب تونس بالزي الأحمر على اليسار

انطلاق المباراة الآن

2019-03-26T19:51:35Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

إليكم تشكيل منتخب تونس لمباراة اليوم

2019-03-26T19:50:30Z

يبدأ المدرب مراد العقبي بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من

فاروق بن مصطفى / رامي البيدوي / صيام بن يوسف / ياسين مرياح / أسامة الحداداي / محمد دراجر / فرجتاني ساسي / بلال السعيداني / سيف الدين حاوي / نعيم السليتي / فراس شواط

 

إليكم تشكيل منتخب الجزائر لمباراة اليوم

2019-03-26T19:48:19Z

يبدأ المدرب جمال بلماضي بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

أليكسندر أوكيدجا / يوسف عطال / رامي بن سبعيني / فيكتور لكحل / عيسى ماندي / سفير تايدر / جمال الدين بن العمري / سفيان فيجولي / رياض محرز / بغداد بونجاح / سعيد بن رحمة

 

2019-03-26T19:48:12Z

ضمن نسور قرطاج التأهل رسميًا إلى نهائيات أمم إفريقيا 2019، بعد تصدرهم المجموعة العاشرة برصيد 15 نقطة، بعدما حققوا الفوز على حساب منتخب إي سواتيني برباعية نظيفة، وبفارق ثلاث نقاط مع الفراعنة أصحاب الوصافة الذي تبقى لهم مباراة في نفس الجولة أمام منتخب النيجر، فبعد مرور 6 جولات في التصفيات حقق المنتخب التونسي خمس انتصارات وتلقى هزيمة واحدة.

2019-03-26T19:47:48Z

يدخل محاربو الصحراء هذا اللقاء الودي وهم قادمون من تعادل إيجابي أمام منتخب جامبيا بهدف لكلًا منهم، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، وقد تأهل زملاء رياض محرز رسميًا إلى نهائيات أمم إفريقيا، بعد تصدرهم للمجموعة الرابعة برصيد 11 نقاط، بينما تجمد رصيد المنتخب الجامبي عن النقطة السادسة.

2019-03-26T19:46:45Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين منتخب الجزائر وتونس على ملعب مصطفى تشاكر، الودية الدولية التحضيرية لكأس الأمم الإفريقية، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال
 