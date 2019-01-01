45+1’نهاية الشوط الأول
🔴⚪ Mi-temps : 0-0 entre la Tunisie et l'Algérie. #ALGTUN 🇩🇿🇹🇳 #Tunisie pic.twitter.com/yvnflYrCM4— Tunisie Football (@tunisiefootball) March 26, 2019
بطاقة صفراء
بطاقة صفراء
تبديل في صفوف منتخب الجزائر
انطلاق المباراة الآن
إليكم تشكيل منتخب تونس لمباراة اليوم
يبدأ المدرب مراد العقبي بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من
فاروق بن مصطفى / رامي البيدوي / صيام بن يوسف / ياسين مرياح / أسامة الحداداي / محمد دراجر / فرجتاني ساسي / بلال السعيداني / سيف الدين حاوي / نعيم السليتي / فراس شواط
🔴⚪ Officiel : Le 11 de départ de la Tunisie face à l'Algérie. #ALGTUN 🇩🇿🇹🇳 #Tunisie pic.twitter.com/CRtgrpgz7u— Tunisie Football (@tunisiefootball) March 26, 2019
إليكم تشكيل منتخب الجزائر لمباراة اليوم
يبدأ المدرب جمال بلماضي بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
أليكسندر أوكيدجا / يوسف عطال / رامي بن سبعيني / فيكتور لكحل / عيسى ماندي / سفير تايدر / جمال الدين بن العمري / سفيان فيجولي / رياض محرز / بغداد بونجاح / سعيد بن رحمة
التشكيلة الأساسية: اوكيجة، عطال، بن سبعيني، بلعمري، ماندي، لكحل، فغولي، تايدر، محرز (C)، بن رحمة، بونجاح #LesVerts #TeamDZ #ALGTUN pic.twitter.com/kpzw3sK28Q— Les Verts d'Algérie (@LesVerts) March 26, 2019
ضمن نسور قرطاج التأهل رسميًا إلى نهائيات أمم إفريقيا 2019، بعد تصدرهم المجموعة العاشرة برصيد 15 نقطة، بعدما حققوا الفوز على حساب منتخب إي سواتيني برباعية نظيفة، وبفارق ثلاث نقاط مع الفراعنة أصحاب الوصافة الذي تبقى لهم مباراة في نفس الجولة أمام منتخب النيجر، فبعد مرور 6 جولات في التصفيات حقق المنتخب التونسي خمس انتصارات وتلقى هزيمة واحدة.
يدخل محاربو الصحراء هذا اللقاء الودي وهم قادمون من تعادل إيجابي أمام منتخب جامبيا بهدف لكلًا منهم، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، وقد تأهل زملاء رياض محرز رسميًا إلى نهائيات أمم إفريقيا، بعد تصدرهم للمجموعة الرابعة برصيد 11 نقاط، بينما تجمد رصيد المنتخب الجامبي عن النقطة السادسة.