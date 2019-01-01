يدخل محاربو الصحراء هذا اللقاء وهم قادمون من فوز على حساب المنتخب التونسي بهدف دون رد، وذلك في لقاء ودي دولي ضمن إستعدادات الفريق لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، وكان قد تأهل زملاء رياض محرز رسميًا إلى نهائيات أمم إفريقيا، بعد تصدرهم للمجموعة برصيد 11نقاط، ويخوض منتخب الجزائر هذه المباريات الودية إستعدادًا لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية.