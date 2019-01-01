جابرييل جيسوس يضيف الثاني لمنتخب البرازيل
بتصويبة من داخل المنطقة
27’الهدف جاء بعد تمريرة بنيية عن طريق ريتشارليسون إلى داخل المنطقة في إتجاه جابرييل جيسوس المنطلق داخل المنطقة، ثم إستقبل الكرة وسددها قوية سكنت شباك الحارس سعد الشيب
GOOOOOOOOOL DO BRASIL! Gabriel Jesus amplia a vantagem da #SeleçãoBrasileira no jogo!— CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 6, 2019
🇧🇷 2 x 0 🇶🇦 | #JogaBola #BRAxCAT pic.twitter.com/NkIyGJAv20
تبديل في صفوف البرازيل
ريتشارليسون يفتتح التسجيل للبرازيل
برأسية من داخل المنطقة
18’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق داني ألفيش إلى داخل المنطقة إرتقى لها ريتشارليسون وحولها برأسية قوية سكنت الشباك بنجاح
GOOOOOOL DO BRASIL! Richarlison abre o placar no Mané Garrincha!!— CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 6, 2019
🇧🇷 1 x 0 🇶🇦 | #JogaBola #BRAxCAT pic.twitter.com/6Q4vbRg1Jr
إليكم تشكيل منتخب قطر لمباراة اليوم
يبدأ بطريقة 5/3/2 وتضم كلًا من
سعد الشيب / بيدرو ميجيل / سالم الهاجري / خوخي بوعلام / طارق سلمان / عبد الكريم حسن / عبد العزيزم حاتم / عاصم مادبو / حسن الهيدوس / المعز علي / أكرم عفيف
قائمة مباراة منتخبنا الوطني 🇶🇦 لمباراة #البرازيل 🇧🇷 الودية #BRAxCAT #CopaAmérica pic.twitter.com/5YtFUcfPoo— الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) June 5, 2019
إليكم تشكيل منتخب البرازيل لمباراة اليوم
يبدأ بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
إيديرسون / داني ألفيش / ماركينيوس/ ميراندا / فيليبي لويس / آرثور / كاسيميرو / كوتينيو / رتشارليسون / جابرييل جيسوس / نيمار
Se liga na escalação da #SeleçãoBrasileira para o jogo de daqui a pouco!— CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 5, 2019
🇧🇷 x 🇶🇦
🕘 - 21h30#JogaBola #BRAxCAT pic.twitter.com/LMJWogk8IV