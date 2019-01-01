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البرازيل × قطر | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مبارالة البرازيل ضد قطر الودية التحضيرية لكوبا أمريكا 2019، والتي ستقام على ملعب ناسيونال دي برازيليا

محدث
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EVARISTO SÁ/AFP/Getty

2019-06-06T01:36:24Z

47’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي العنابي في منتصف الميدان

2019-06-06T01:36:17Z

46’انطلاق الشوط الثاني

2019-06-06T01:19:20Z

45+2’نهاية الشوط الأول

2019-06-06T01:18:24Z

45+1’تصويبة قوية عن طريق فيليبي كوتينيو من خارج المنطقة تصدى لها الحارس سعد الشيب ثم أبعدت من الدفاعات

2019-06-06T01:17:03Z

45’فيليبي لويس سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت بعيدة وتحولت إلى خارج المنطقة

2019-06-06T01:15:17Z

44’تصويبة عن طريق كوتينيو من خارج المنطقة إصطدمت بدفاعات العنابي وتحولت خارج المنطقة

2019-06-06T01:14:13Z

43’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي المنتخب القطري في منتصف الميدان

2019-06-06T01:13:33Z

42’اووووووووووووووه.. حكم المباراة بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو أقر بعدم وجود ركلة جزاء

2019-06-06T01:12:42Z

41’حكم المباراة يوقف اللعب ويذهب لتنقية الفيديو للتأكد من صحة ركلة الجزاء 

2019-06-06T01:11:58Z

40’حكم المباراة لم يتردد في إحتساب ركلة جزاء لصالح منتخب البرازيل بعد إصطدام الكرة بيد عبد الكريم حسن داخل المنطقة

2019-06-06T01:09:43Z

39’اووووووووووووووه.. ركلة جزاء لصالح منتنخب البرازيل بعد لمسة يدعبد الكريم حسن داخل المنطقة

2019-06-06T01:08:22Z

38’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق كوتينيو إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات العنابي

2019-06-06T01:07:19Z

37’خطأ لصالح أكرم عفيف بعد تدخل من فيليبي كوتينيو في منتصف الميدان

2019-06-06T01:06:17Z

36’خطأ لصالح ريتشارليسون من على حدود المنطقة من مكان مميز بعد تدخل من سالم الهاجري

2019-06-06T01:05:54Z

35’عشر دقائق أخيرة من عمر الشوط الأأول ومازال التقدم لمنتخب السيليساو بهدفين دون رد

2019-06-06T01:04:54Z

34’ريتشارليسون مرر كرة بينية في إتجاه جابرييل جيسوس المنطلق داخل المنطقة، لكن أبعدت من عبد الكريم حسن

2019-06-06T01:03:55Z

33’فيلبي كوتينيو سدد كرة قوية من داخل يسار المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-06-06T01:01:47Z

32’هدوء نسبي في أحداث المباراة ولاعبي المنتخب البرازيلي يتبادلون التمريرات

2019-06-06T01:01:03Z

31’داني ألفيش سدد كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها سعد الشيب ببراعة ثم تحولت إلى ركنية

2019-06-06T01:00:23Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم لمنتخب البرازيل بهدفين دون رد

2019-06-06T00:59:41Z

29’المعز علي مرر كرة بينية في إتجاه أكرم عفيف المنطلق داخل المنطقة، لكن أبعدت من أمامه من ماركينيوس

2019-06-06T00:57:39Z

28’تصويبة قوية عن طريق ريتشارليسون من خارج المنطقة إصطدمت بدفاعات العنابي وتحولت إلى خارج المنطقة

جابرييل جيسوس يضيف الثاني لمنتخب البرازيل

2019-06-06T00:56:32Z

بتصويبة من داخل المنطقة

27’الهدف جاء بعد تمريرة بنيية عن طريق ريتشارليسون إلى داخل المنطقة في إتجاه جابرييل جيسوس المنطلق داخل المنطقة، ثم إستقبل الكرة وسددها قوية سكنت شباك الحارس سعد الشيب

 

2019-06-06T00:55:17Z

26’جووووووووووووول... والهدف الثاني لمنتخب البرازيل عن طريق جابرييل جيسوس
Getty Images

2019-06-06T00:54:49Z

25’فيليبي لويس انطلق من الجانب الأيسلر سريعًا ثم حاول إرسال كرة عرضية لداخل المنطقة، لكن طالت عليه وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-06-06T00:53:26Z

24’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي البرازيل في منتصف الميدان

تبديل في صفوف البرازيل

2019-06-06T00:52:11Z

23’خروج نيمار بداعي الإصابة ودخول إيفرتون بدلًا منه

2019-06-06T00:51:48Z

22’يبدو أن نيمار غير قادر على إستكمال المباراة والجهاز الطبي للفريق إصطحب اللاعب خارج الملعب

2019-06-06T00:51:25Z

21’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-06-06T00:50:21Z

20’اووووووووووووه.... سقوط نيمار بداعي الإصابة

2019-06-06T00:49:07Z

19’عبد الكريم حسن أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

ريتشارليسون يفتتح التسجيل للبرازيل

2019-06-06T00:47:50Z

برأسية من داخل المنطقة

18’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق داني ألفيش إلى داخل المنطقة إرتقى لها ريتشارليسون وحولها برأسية قوية سكنت الشباك بنجاح

 

2019-06-06T00:46:13Z

17’جووووووووووووووووول.. والهدف الأول لمنتخب البرازيل عن طريق ريتشارليسون
Pedro Martins/MoWa Press

2019-06-06T00:45:41Z

16’بينية عن طريق ريتشارليسون لم تكن بالشكل المطلوب ثم أبعدت من دفاعات المنتخب القطري

2019-06-06T00:44:37Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2019-06-06T00:43:30Z

13’نيمار مرر كرة بينية في إتجاه جابرييل جيسوس المنطلق داخل المنطقة أبعدت من أمامه من دفاعات العنابي

2019-06-06T00:41:21Z

12’تصويبة قوية عن طريق نيمار من خارج المنطقة مرت بعيدة وتحولت إلى ركفلة مرمى

2019-06-06T00:40:30Z

11’إنحصار للعب في منتصف الميدان والكرة بين أقدام لاعبي منتخب البرازيل

2019-06-06T00:38:55Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل سلبي بين المنتخبين

2019-06-06T00:37:41Z

9’إستحواذ من لاعبي منتخب البرازيل على مجريات اللقاء وتمريرات قائمة في منتصف الميدان

2019-06-06T00:36:14Z

8’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق ريتشارليسون إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات العنابي

2019-06-06T00:35:45Z

7’خطأ لصالح جابريييل جيسوس بعد تدخل من حسن الهيدوس في منتصف الميدان

2019-06-06T00:34:00Z

6’ركنية نفذها بوعلام من الجهة اليمنى إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-06-06T00:33:45Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-06-06T00:33:10Z

4’أول انطلاقة من الجانب الأيمن عن طريق أكرم عفيف ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات البرازيل إلى ركنية

2019-06-06T00:32:36Z

3’تمريرات بين أقدام لاعبي السيليساو في منتصف الميدان

2019-06-06T00:32:19Z

2’البرازيل بالزي الأصفر والأزرق على اليمين وثطر بالزي العنابي على اليسار

2019-06-06T00:32:10Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

2019-06-06T00:30:10Z

السلام الوطني لكلا المنتخبين

2019-06-06T00:27:43Z

دخول لاعبي الفريقين إلى أرضية الملعب 

إليكم تشكيل منتخب قطر لمباراة اليوم

2019-06-06T00:26:32Z

يبدأ بطريقة 5/3/2 وتضم كلًا من

سعد الشيب / بيدرو ميجيل / سالم الهاجري / خوخي بوعلام / طارق سلمان / عبد الكريم حسن / عبد العزيزم حاتم / عاصم مادبو / حسن الهيدوس / المعز علي / أكرم عفيف

 

إليكم تشكيل منتخب البرازيل لمباراة اليوم

2019-06-06T00:25:12Z

يبدأ بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

إيديرسون / داني ألفيش / ماركينيوس/ ميراندا / فيليبي لويس / آرثور / كاسيميرو / كوتينيو / رتشارليسون / جابرييل جيسوس / نيمار

 

2019-06-06T00:23:50Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين البرازيل وقطر في إطار تحضيرات الفريقين لبطولة كوبا أمريكا 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال