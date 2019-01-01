أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين البرازيل وقطر في إطار تحضيرات الفريقين لبطولة كوبا أمريكا 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال