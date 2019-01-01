توج منتخب السيليساو ببطولة سوبر كلاسيكو الودية التي نظمطها المملكة العربية السعودية منتصف الشهر الجاري، بعدما حقق راقصي السامبا فوزًا غاليًا على المنتخب الأرجنتيني بهدف دون رد في المباراة النهائية، الجدير بالذكر أن منتخب راقصي السامبا قد خاض مبارتين بعد كأس العالم الأخيرة، أمام الولايات المتحدة، والتي انتهت بفوز رفقاء نيمار بهدفين دون رد، ثم التقوا في المباراة الثانية مع السلفادور، وانتهت المباراة أيضًَا لصالحهم بفوز كبير بخماسية نظيفة .