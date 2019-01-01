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البرازيل × بنما | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة البرازيل ضد بنما الودية التحضيرية لكوبا أمريكا 2019

محدث
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Getty Images

2019-03-23T16:28:19Z

خاض منتخب بنما مباراة ودية واحدة في التوقف الدولي الأخير، وكانت أمام منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في شهر يناير الماضي، وهزم بنتيجة (0/3)، وسيدخل المنتخب هذا اللقاء على أمل تديم أداء رائع وعرض مميز أما منتخب البرازيل.

2019-03-23T16:28:10Z

توج منتخب السيليساو ببطولة سوبر كلاسيكو الودية التي نظمطها المملكة العربية السعودية منتصف الشهر الجاري، بعدما حقق راقصي السامبا فوزًا غاليًا على المنتخب الأرجنتيني بهدف دون رد في المباراة النهائية، الجدير بالذكر أن منتخب راقصي السامبا قد خاض مبارتين بعد كأس العالم الأخيرة، أمام الولايات المتحدة، والتي انتهت بفوز رفقاء نيمار بهدفين دون رد، ثم التقوا في المباراة الثانية مع السلفادور، وانتهت المباراة أيضًَا لصالحهم بفوز كبير بخماسية نظيفة .

2019-03-23T16:26:37Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء ودي يجمع بين البرازيل وبنما استعدادًا لكوبا أمريكا 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال
 