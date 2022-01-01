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أخبار الانتقالات | ريال مدريد يحسم أول صفقة وبايرن يرد على ليفاندوفسكي

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 31 مايو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Robert Lewandowski & Jerome Boateng Bayern Munich
Getty Images

ريال مدريد يحسم صفقة تشواميني

2022-05-31T11:24:22.981Z

أكدت تقارير فرنسية أن ريال مدريد قد حسم صفقة ضم اللاعب أوريليان تشواميني من صفوف موناكو.

جاء هذا بحسب ما ذكر "راديو مونتي كارلو"، والذي أكد أن الصفقة قيمتها النهائية 80 مليون يورو بالإضافة إلي 20 متغيرات.

اجتماع بين محامي لوكاكو وإنتر

2022-05-31T11:21:26.949Z

علمت النسخة الإنجليزية من جول أن محامي النجم البلجيكي روميلو لوكاكو قد اجتمع بإنتر لبحث إمكانية عودته للنادي الإيطالي.

النادي الإيطالي يخشى ألا يكون قادرًا على تلبية الطلبات المالية لتشيلسي وألا يستطيع دفع راتب اللاعب الحالي.

رئيس مانشستر سيتي: لن نضغط على جوارديولا لتمديد عقده!

2022-05-31T11:20:42.100Z

أكد خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أنه لا داعي للاستعجال في محاولة إقناع الإسباني بيب جوارديولا مدرب الفريق بتمديد عقده في ملعب "الاتحاد".

عقد جوارديولا الحالي مع مانشستر سيتي يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، وقد قال إنه لن يفكر في العقد الجديد حتى عام 2023.

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بايرن يرد على ليفاندوفسكي: لماذا اخترت ذلك الطريق؟!

2022-05-31T11:20:14.837Z

يبدو أن الحرب الكلامية بين روبرت ليفاندوفسكي وإدارة بايرن ميونخ بشأن انتقاله إلى برشلونة لن تنتهي قريبًا.

حيث خرج أوليفر كان الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ للرد على تصريحات ليفاندوفسكي الأخيرة حول مستقبله في صفوف الفريق.

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فيديو | هل يرحل ساديو ماني من ليفربول إلى بايرن ميونخ؟

2022-05-31T11:18:57.000Z

مستقبل السنغالي غير محسوم



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توخيل يعود لحلم التوقيع مع حكيمي في تشيلسي

2022-05-31T11:17:59.842Z

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن اهتمام نادي تشيلسي بالحصول على خدمات النجم المغربي أشرف حكيمي من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "ذا أتلتيك"، والذي أكد أن توماس توخيل المدير الفني لنادي تشيلسي يريد لم الشمل مع اللاعب من جديد.

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https://www.goal.com/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AA%D9%88%D8%AE%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%8A/blt350393e1cbb1dea2