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الانتقالات | ريال مدريد يختار بديل كورتوا، ولوكاكو قد يعود لإنتر

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 30 مايو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Thibaut Courtois UCL final reaction 2022
Getty Images

رسميًا .. بايرن ميونخ يعلن رحيل توليسو

2022-05-30T19:24:42.900Z

باريس سان جيرمان يفعل بند التعاقد مع مينديش

2022-05-30T19:21:54.524Z

ذكرت "سكاي سبورت" أنّ باريس سان جيرمان فعل بند أحقية شراء نونو مينديش من سبورتنج لشبونة.

وتواجد اللاعب على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء مقابل 40 مليون يورو.

صراع فرنسي لضم لاكازيت

2022-05-30T19:20:46.681Z

يتنافس مارسيليا وليون على ضم ألكسندر لاكازيت بعد انتهاء عقده مع آرسنال.

مانشستر يونايتد يراقب دانجوما

2022-05-30T19:17:46.988Z

ذكرت صحيفة "مانشستر إيفيننج" أنّ مانشستر يونايتد يدرس التعاقد مع أرنوت دانجوما من صفوف فياريال.

وأوضحت الصحيفة أنّ اللاعب قد ينتقل لمسرح الأحلام بعد كسر الشرط الجزائي مقابل 45 مليون يورو.

ليفاندوفسكي يؤكد رحيله عن بايرن ميونخ

2022-05-30T19:15:22.513Z

أعلن روبرت ليفاندوفسكي في المؤتمر الصحفي مع منتخب بولندا قراره بالرحيل عن صفوف بايرن ميونخ.

وطلب البولندي من الإدارة منحه فرصه للمغادرة، كما رفض الحديث عن العروض المقدمة له بعد الرحيل.

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ريال مدريد يفاوض حارس مرمى جديد

2022-05-30T19:13:58.309Z

أكد فابريزيو رومانو أنّ ريال مدريد يقترب من ضم الحارس الشاب سولينينا من شيكاغو فاير الأمريكي.

إنتر يتفاوض مع لوكاكو

2022-05-30T19:11:02.276Z

كشفت التقارير الصحفية اقتراب روميلو لوكاكو من العودة إلى إنتر في ظل أزمته الأخيرة مع تشيلسي.