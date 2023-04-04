مباشرالاتحاد وضمك: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد وضمك في الجولة 22 من دوري روشن السعودي 2022-23، على ملعب الجوهرة المشعة..

Romarinho Ittihad Abderrazak Hamdallah Adalah SPL 10.02.2023Ittihad Twitter
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الإتحاد vs ضمكدوري روشن السعوديالإتحادضمك

ملخص

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    بث مباشر: شاهد مباراة الاتحاد وضمك في دوري روشن السعودي 2022-23

    شاهد مباراة الاتحاد وضمك في دوري روشن السعودي 2022-23 على شاهد VIP

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    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
    الاتحاد - ضمكالثلاثاء 4 أبريل 2023،
    22:00 السعودية، 21:00 مصر    		شاهد VIPالجوهرة المشعة

    Shahid NEW 1920 x 300 March 2023shahid

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    نهاية المباراة بفوز الاتحاد على ضمك بثلاثية نظيفة

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    جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثالث للاتحاد

    87 ركنية للاتحاد، الكرة تصل إلى حجازي الذي يسدد الكرة قووووية برأسه، يفشل عبد الباسط في الإمساك بها وتسكن المرمى

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    77 عررضية من الجهة اليسرى للاتحاد ولكن الكرة تصل سهلة في يد عبد الباسط

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    بطاااااااااااااااااااقة حمراء للاعب الاتحاد

    72 أحمد بامسعود يتحصل على بطاقة صفراء ثانية ويتعرض للطرد، بعد تدخل قوي على لاعب ضمك

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    63 تسديدة قووية من لاعب ضمك ولكن الكرة بعيدة عن المرمى

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    57 سيطرة من الاتحاد الذي يبحث عن الهدف الثالث

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    بداية الشوط الثاني

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    نهاية الشوط الأول بتقدم الاتحاد على ضمك بثنائية نظيفة

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    الثالث يضيع على الاتحاد

    48 عبد الباسط يتصدى لانفراد تام بالمرمى من مدالله العليان

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    جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ثاني للاتحاد

    37  الاتحاد يضاعف النتيجة بعد أن سدد رومارينهو ركلة الجزاء بنجاح على يسار الحارس عبد الباسط

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    ررررررركلة جزاااااااااء للاتحاد

    35 رومارينهو يسدد الكرة! المدافع يعترضها بيده، الحكم يراجع تقنية الفيديو ويحتسب ركلة جزاء

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    خطيررررررررة للاتحاد

    30 كورونادو يسدد الركلة الحرة المباشرة ولكن الكرة تمر بجوار القائم

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    29 عبد الباسط حارس ضمك يمسك الكرة بيديه بعد أن عادت له من مدافعي فريقه، ليتم احتساب ركلة حرة مباشرة من داخل منطقة الجزاء لصالح الاتحاد

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    20 بطاقة صفراء من نصيب بامسعود لاعب الاتحاد

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    18 بطاقة صفراء لمدافع الاتحاد شراحيلي بعد تدخل قوي على لاعب ضمك

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    خطيررررة لضمك

    16 تسديدة قوووية من دا سيلفا ولكن الكرة تمر بجوار القائم

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    جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول للاتحاد

    14 برونو هنريكي يتقدم للاتحاد في النتيجة بعد تسديدة أرضية ررررائعة على يمين حارس ضمك

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    11 تعطل اللعب لعلاج رومارينهو