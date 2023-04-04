مباشرالاتحاد وضمك: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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بث مباشر: شاهد مباراة الاتحاد وضمك في دوري روشن السعودي 2022-23
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المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الاتحاد - ضمك الثلاثاء 4 أبريل 2023،
22:00 السعودية، 21:00 مصر
شاهد VIP الجوهرة المشعة
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نهاية المباراة بفوز الاتحاد على ضمك بثلاثية نظيفة
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جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثالث للاتحاد
87' ركنية للاتحاد، الكرة تصل إلى حجازي الذي يسدد الكرة قووووية برأسه، يفشل عبد الباسط في الإمساك بها وتسكن المرمى
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77' عررضية من الجهة اليسرى للاتحاد ولكن الكرة تصل سهلة في يد عبد الباسط
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بطاااااااااااااااااااقة حمراء للاعب الاتحاد
72' أحمد بامسعود يتحصل على بطاقة صفراء ثانية ويتعرض للطرد، بعد تدخل قوي على لاعب ضمك
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63' تسديدة قووية من لاعب ضمك ولكن الكرة بعيدة عن المرمى
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57' سيطرة من الاتحاد الذي يبحث عن الهدف الثالث
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بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول بتقدم الاتحاد على ضمك بثنائية نظيفة
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الثالث يضيع على الاتحاد
48' عبد الباسط يتصدى لانفراد تام بالمرمى من مدالله العليان
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ثاني للاتحاد
37' الاتحاد يضاعف النتيجة بعد أن سدد رومارينهو ركلة الجزاء بنجاح على يسار الحارس عبد الباسط
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ررررررركلة جزاااااااااء للاتحاد
35' رومارينهو يسدد الكرة! المدافع يعترضها بيده، الحكم يراجع تقنية الفيديو ويحتسب ركلة جزاء
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خطيررررررررة للاتحاد
30' كورونادو يسدد الركلة الحرة المباشرة ولكن الكرة تمر بجوار القائم
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29' عبد الباسط حارس ضمك يمسك الكرة بيديه بعد أن عادت له من مدافعي فريقه، ليتم احتساب ركلة حرة مباشرة من داخل منطقة الجزاء لصالح الاتحاد
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20' بطاقة صفراء من نصيب بامسعود لاعب الاتحاد
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18' بطاقة صفراء لمدافع الاتحاد شراحيلي بعد تدخل قوي على لاعب ضمك
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خطيررررة لضمك
16' تسديدة قوووية من دا سيلفا ولكن الكرة تمر بجوار القائم
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جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول للاتحاد
14' برونو هنريكي يتقدم للاتحاد في النتيجة بعد تسديدة أرضية ررررائعة على يمين حارس ضمك
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11' تعطل اللعب لعلاج رومارينهو