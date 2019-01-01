45+3’تمريرة بينية عن طريق وليد سليمان في إتجاه معلول المنطلق داخل المنطقة ثم أرسل عرضية أرضية في إتجاه وليد أزارو الذي سددها بسهولة سكنت الشباك، لكن كان هناك تسلل على الدولي التونسي