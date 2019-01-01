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الأهلي × صن داونز | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الأهلي وصن داونز، وذلك في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018-19

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2019-04-13T17:39:29Z

80’ تسديدة قوية من رمضان صبحي من داخل يمين المنطقة لكن ابعدها الحارس ببراعة 

2019-04-13T17:38:43Z

79’ عرضية من علي معلول من الجهة اليسري تلقاها مروان محسن برأسية قوية فى المرمي لكن أمسكها الحارس بثبات 

التبديل الثاني فى صفوف النادي الاهلي

2019-04-13T17:38:00Z

78’ دخول ناصر ماهر وخروج عمرو السولية 

2019-04-13T17:37:26Z

77’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن حولها عمرو السولية برأسية لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-04-13T17:36:26Z

76’ هجمة خطيرة للنادي الاهلي وتسديدة قوية من وليد أزارو  تصطدم فى الدفاع وترتد امام مروان محسن ليسددها لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

2019-04-13T17:34:42Z

75’ ربع ساعة أخيرة من عمر المباراة والتقدم للأهلي بهدف دون رد 

2019-04-13T17:33:45Z

73’ خطأ لصالح صن داونز ضد عمرو السولية فى منتصف الميدان 

2019-04-13T17:32:49Z

72’ تسديدة قوية من احمد فتحي لكنها مرت اعلى المرمي 

التبديل الثاني في صفوف صن داونز

2019-04-13T17:31:27Z

71’ دخول سيبوسيسو وخرج أوبا مانيسا 

2019-04-13T17:30:39Z

70’ تسديدة من وليد أزارو من خارج المنطقة لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة 

2019-04-13T17:29:24Z

69’ بطاقة صفراء من نصيب رمضان صبحي 

وليد ازارو يسجل الهدف الاول للنادي الاهلي

2019-04-13T17:27:24Z

وليد ازارو

68’ الهدف جاء بعد عرضية من الجهة اليمنى عن طريق أحمد فتحي لداخل المنطقة تلقاها وليد أزارو برأسية قوية تسكن الشباك بنجاح 

2019-04-13T17:26:59Z

67’ جوووووووووووووووووووووووووول،،،، الهدف الاول للنادي الاهلي عن طريق وليد أزارو 

2019-04-13T17:25:00Z

65’ إنطلاقة من علي معلول من على حدود المنطقة وثم يمررها لداخل يسار المنطقة إلى وليد أزارو الذي سددها تسديدة قوية لكنها مرت بعيدة عن المرمي 

2019-04-13T17:23:39Z

64’ تمريرة خطيرة من رمضان صبحي لداخل يمين المنطقة إلى حسين الشحات الذي سددها بقوة لكن أمسكها الحارس بثبات 

2019-04-13T17:22:27Z

63’ عرضية من علي معلول من الجهة اليسري لكنها مرت من امام جونيور اجاي بغرابة 

التبديل الأول فى صفوف صن داونز

2019-04-13T17:21:23Z

62’ دخول باكاماني ماشامبي وخروج ليبوهانج مابوي 

2019-04-13T17:20:56Z

61’ عرضية من حسين الشحات من الجهة اليمنى لداخل المنطقة لكنها مرت من امام جونيور أجاي

2019-04-13T17:19:37Z

59’ تنفيذ الركنية بعرضية من علي معلول لداخل المنطقة لكن الحكم يشير بوجود خطأ لصالح الحارس أونيانجو 

2019-04-13T17:18:54Z

58’ تنفيذ الخطأ بعرضية من علي معلول لكن ابعدها الدفاع لترتد لحسين الشحات الذي أرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية

2019-04-13T17:17:48Z

57’ خطأ للنادي الاهلي من على يمين المنطقة بعد إصطادم الكرة فى يد المدافع تيبوجو لينجرمان 

2019-04-13T17:17:04Z

56’ تمريرة رائعة من علي معلول لداخل المنطقة إلى وليد أزارو الذي فشل فى إستلام الكرة 

2019-04-13T17:15:09Z

55’ سيطرة من لاعبي النادي الاهلي الذي يجد صعوبة لإختراق دفاعات فريق صن داونز 

2019-04-13T17:13:10Z

53’ خطأ للنادي الاهلي من الجهة اليسري نفذها علي معلول بعرضية لداخل المنطقة تصل على يمين المنطقة إلى حسين الشحات الذي أرسلها عرضية لكنها مرت من الجميع 

2019-04-13T17:11:59Z

52’ تسديدة من عمرو السولية من على حدود المنطقة لكنها تصطدم فى يد أحد مدافعي صن داونز والحكم يشير بإستمرار اللعب 

2019-04-13T17:10:43Z

51’ إنطلاقة من رمضان صبحي من الجهة اليسري ومن ثم يرسلها عرضية أرضية لكن ابعدها الدفاع من امام اجاي

2019-04-13T17:10:11Z

50’ تمريرات بين أقدام لاعبي الاهلي فى منتصف الميدان لمحاولة البحث عن ثغرة فى دفاعات صن داونز 

2019-04-13T17:09:38Z

49’ خطأ لفريق صن داونز في منتصف الميدان ضد حسام عاشور

الهدف الاول للنادي الاهلي والحكم يشير بوجود تسلل

2019-04-13T17:05:38Z

47’ هدف ملغي للنادي الاهلي بعد عرضية من على معلول لداخل المنطقة ابعدها الدفاع لترتد امام وليد ازارو الذي سددها فى المرمي لكن الحارس ابعدها لترتد امام جونيور اجاي ليسددها فى المرمي بنجاح

2019-04-13T17:04:43Z

46’ الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني 

2019-04-13T16:47:37Z

45+1’ تمريرة طولية من أيمن أشرف فى إتجاه وليد ازارو الذي مررها برأسية امام جونيور أجاي داخل المنطقة لكن الحارس يمسكها بثبات 

2019-04-13T16:45:14Z

45’ الحكم يحتسب 2 وقت بدل ضائع 

2019-04-13T16:44:34Z

44’ تمريرة ثائية بين رمضان وعلى معلول لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

2019-04-13T16:42:38Z

42’ إنطلاقة خطيرة من جونيور أجاي وتمريرة لداخل يمين المنطقة إلى حسين الشحات لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-04-13T16:41:37Z

41’ تنفيذ الخطأ بعرضية لداخل المنطقة تلقاها واين أرينسي برأسية لكنها مرت بعيدة إلى ضربة مرمي 

2019-04-13T16:40:49Z

40’ بطاقة صفراء من نصيب أيمن أشرف بعد إحتجاجه على خطأ لفريق صن داونز 

2019-04-13T16:39:18Z

39’ تسديدة من خارج المنطقة عن طريق أوبا مانيسا لكن أمسكها الشناوي بثبات 

2019-04-13T16:38:38Z

38’ تمريرة من جونيور أجاي لداخل المنطقة إلى وليد أزارو لكن أمسكها الحارس أونيانجو قبل تسديدة المغربي 

2019-04-13T16:37:52Z

38’ محاولة المرور من داخل يسار المنطقة عن طريق علي معلول لكن ابعدها الدفاع والحكم يشير بركلة مرمي 

2019-04-13T16:36:53Z

37’ تسديدة من رمضان صبحي من على حدود المنطقة لكنها ضعيفة تصل سهلة بين أحضان الحارس دينيس أونيانجو 

2019-04-13T16:36:19Z

36’ تمريرة طولية من حسين الشحات فى إتجاه المغربي وليد أزارو لكن خروج رائع من الحارس أونيانجو وابعدها من امامه

2019-04-13T16:35:26Z

35’ ضغط قوي من لاعبي الاهلي لمحاولة البحث عن هدف التقدم 

2019-04-13T16:34:49Z

34’ بطاقة صفراء من نصيب جونيور أجاي لإعتراضه على حكم اللقاء بكاري جاساما 

2019-04-13T16:33:49Z

33’ تسديدة قوية من رمضان صبحي لكن ابعدها الحارس المتألق أونيانجو 

2019-04-13T16:32:52Z

32’ تمريرة ثنائية بين رمضان صبحي وحسين الشحات ليمررها الشحات عرضية أرضية لداخل المنطقة حاول تسديدها جونيور أجاي لكنه مررها إلى الخلف تلقاها عمرو السولية بتسديدة قوية لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة 

2019-04-13T16:30:54Z

31’ تمريرة من رمضان صبحي لداخل المنطقة فى إتجاه جونيور أجاي لكن أمسكها الحارس بثبات 

2019-04-13T16:29:09Z

29’ تمريرة طولية من أيمن أشرف فى إتجاه وليد أزارو لكنها أقرب إلى الحارس دينيس أونيانجو 

2019-04-13T16:28:01Z

28’ تنفيذ الركنية بتمريرة قصيرة تصل إلى حسن الشحات الذي أرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن أمسكها الحارس بثبات 

يارباااااااااااااااااه،،،، ياأزارو

2019-04-13T16:27:25Z

27’ خطأ دفاعي قاتل من مدافعي صن داونز يستخلصها وليد أزارو ويسددها تسديدة قوية لكن ابعدها الحارس أونيانجو إلى ركنية 

2019-04-13T16:26:29Z

26’ خطأ لصالح النادي الاهلي نفذهها علي معلول بعرضية لداخل المنطقة لكن أمسكها الحارس أونيانجو ويسقط لمحاولة إضاعة الوقت 

2019-04-13T16:25:28Z

25’ تمريرة طولية على الجهة اليسري إلى رمضان صبحي ليمررها عرضية أرضية خطيرة لكنها مرت بغرابة من امام جونيور أجاي

2019-04-13T16:24:11Z

24’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي صن داونز 

2019-04-13T16:23:38Z

23’ توقف اللقاء لسقوط الحارس أونيانجو بعد تدخل مع جونيور أجاي فى كرة مشتركة 

2019-04-13T16:22:21Z

22’ هجمة خطيرة للنادي الاهلي وتمريرة طولية تصل إلى جونيور أجاي على حدود المنطقة ليمررها إلى الخالي من الرقابة رمضان صبحي الذي حاول تسديد الكرة لكنها تصطدم فى الدفاع وتترتد له ويرسلها عرضية لكن أمسكها الحارس بثبات 

2019-04-13T16:21:34Z

21’ خطأ جديد لفريق صن داونز من الجهة اليمنى ضد على معلول 

2019-04-13T16:20:33Z

20’ بطاقة صفراء من نصيب عمرو السولية بعد تدخل قوي على ثيمبا زواني 

2019-04-13T16:19:21Z

19’ تمريرة طولية من أحمد فتحي لداخل يمين المنطقة إلى حسين الشحات لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى ضربة مرمي 

2019-04-13T16:18:27Z

18’ عرضية من احمد فتحي من الجهة اليمنى لكنها تصل سهلة بين أحضان الحارس أونيانجو 

2019-04-13T16:17:37Z

17’ تمريرة طولية فى إتجاه رمضان صبحي على حدود المنطقة ليمررها برأسية امام جونيور أجاي لكنها مرت من امامه لتصل سهلة بين أقدام مدافعي صن داونز 

2019-04-13T16:16:53Z

16’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق حسين الشحات لكن أمسكها الحارس بثبات 

يارباااااااااااااااه،،،،، القائم يمنع هدف أكيد للنادي الاهلي

2019-04-13T16:14:26Z

15’ عرضية من الجهة اليمنى تصل داخل يسار المنطقة إلى عمرو السولية الذي تلقي الكرة وسددها بباطن القدم لكنها تصطدم فى القائم وتردد لتصل إلى أحمد فتحي الذي سدد الكرة من خارج المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-04-13T16:13:21Z

13’ تمريرة من احمد فتحي لداخل يمين المنطقة إلى جونيور أجاي الذي سدد الكرة تسديدة سيئة للغاية مرت بجوار القائم الايسر إلى ضربة مرمي 

2019-04-13T16:12:00Z

12’ تمريرة خطيرة للغاية فى إتجاه وليد أزارو على حدود المنطقة لكن تدخل الدفاع بقوة على المغربي والحكم يشير بإستمرار اللعب 

2019-04-13T16:11:29Z

11’ تنفيذ الخطأ بتسديدة من ثيمبا زواني لكنها تصطدم فى الحائط وتصل سهلة إلى الحارس محمد الشناوي 

2019-04-13T16:10:50Z

10’ خطا من مكان خطير للغاية لفريق صن داونز بعد تدخل قوي من ياسر إبراهيم على ثيمبا زواني من على حدود المنطقة 

2019-04-13T16:10:15Z

9’ تمريرة طولية من علي معلول لداخل يسار المنطقة إلى جونيور أجاي الذي هيأ الكرة امام رمضان لكن استخلصها الدفاع وابعدها من امامه 

2019-04-13T16:08:59Z

8’ تحضير من لاعبي النادي الأهلي من الخط الخلفي ومحاولات للوصول لمرمي الحارس أونيانجو 

2019-04-13T16:07:36Z

7’ محاولة المرور من الجهة اليمنى عن طريق حسين الشحات لكن تدخل الدفاع وابعدها إلى رمية تماس

2019-04-13T16:06:52Z

6’ هدوء نسبي فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان 

2019-04-13T16:05:45Z

5’ محاولات من لاعبي الاهلي للسيطرة على منتصف الميدان ومحاولات من لاعبي صن داونز للتقدم إلى الأمام 

2019-04-13T16:04:04Z

4’ ضغط من لاعبي النادي الاهلي لمحاولة خطف هدف التقدم فى الدقائق الأولي من المباراة 

2019-04-13T16:02:40Z

3’ خطأ فى منتصف الميدان لفريق صن داونز ضد أيمن أشرف 

2019-04-13T16:01:09Z

2’ تنفيذ الركنية بعرضية من علي معلول لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع لترتد بين أقدام لاعبي النادي الاهلي على حدود المنطقة 

2019-04-13T16:00:23Z

1’ تمريرة خطيرة من خارج المنطقة عن طريق حسن الشحات إلى وليد أزارو الذي سددها فى جسد الحارس لتتحول إلى ركنية 

التشكيل الرسمي لفريق صن داونز

2019-04-13T15:24:48Z

يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن

دينيس أونيانجو / أنيل نجكونجا / واين أريندسي / ريكاردو ناسكيمينتو / تيبوجو لينجرمان / ثابيلو مورينا / هلومفو كيكانا / صامويل تياني مابوندا / ثيمبا زواني / أوبا مانيسا / ليبوهانج مابوي 

البدلاء / ليل لاكاي / موسي ليسوبا / كينيدي مويني / باكاماني ماشمبي / إيميليانو تادي / سيبوسيسو فيلاكازي

التشكيل الرسمي للنادي الاهلي لمباراة اليوم

2019-04-13T15:22:08Z

يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن

محمد الشناوي / أحمد فتحي / ياسر إبراهيم / أيمن أشرف / على معلول  / حسين الشحات / حسام عاشور / عمرو السولية / رمضان صبحي / وليد أزارو / جونيور أجاي

البدلاء / ناصر ماهر / حمدي فتحي / مروان محسن / صلاح محسن / على لطفي / محمد هاني / رامي ربيعة 

2019-04-13T00:49:43Z

يحتاج الأهلى للفوز بسداسية نظيفة أو الفوز بخماسية نظيفة ثم اللجوء الفريقان لضربات الترجيح

2019-04-13T00:48:21Z

يدخل الفريق الأحمر اللقاء وهو فى موقف صعب للغاية، حيث يسعى المارد الأحمر لتحقيق ريمونتادا، بعد خسارة مباراة الذهاب فى بريتوريا بجنوب افريقيا بخماسية نظيفة  وهى النتيجة التي ترشح صعود صن داونز بقوة، وتضعف من أمال الأهلى فى التأهل.

2019-04-13T00:47:49Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....يستضيف النادي الأهلي فريق ماميلودي صن داونز، على ملعب “برج العرب” وذلك في إطار إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.
 