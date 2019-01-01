أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....يستضيف النادي الأهلي فريق ماميلودي صن داونز، على ملعب “برج العرب” وذلك في إطار إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.