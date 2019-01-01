التبديل الثاني فى صفوف النادي الاهلي
التبديل الثاني في صفوف صن داونز
وليد ازارو يسجل الهدف الاول للنادي الاهلي
وليد ازارو68’ الهدف جاء بعد عرضية من الجهة اليمنى عن طريق أحمد فتحي لداخل المنطقة تلقاها وليد أزارو برأسية قوية تسكن الشباك بنجاح
جووووول أزاروووو— AlahlyTV (@AlAhlyTV) ١٣ أبريل ٢٠١٩
⚽️ #الاهلى 1-0 صن داونز.
🏆#دورى_ابطال_افريقيا #جمهوركم_معاكم #قدها_يا_اهلي #Alahlytv 📺 pic.twitter.com/nENPeLJE0N
التبديل الاول فى صفوف النادي الاهلي
🔃 التبديل الأول لصالح الأهلي!— AlahlyTV (@AlAhlyTV) ١٣ أبريل ٢٠١٩
↙️ مروان محسن
↗️ حسين الشحات #افريقيا_يا_اهلي#Alahlytv 📺 pic.twitter.com/FBWgAxcaou
التبديل الأول فى صفوف صن داونز
⚽️ #الاهلى 0-0 صن داونز.— AlahlyTV (@AlAhlyTV) ١٣ أبريل ٢٠١٩
🏆#دورى_ابطال_افريقيا #جمهوركم_معاكم #قدها_يا_اهلي #Alahlytv 📺 pic.twitter.com/6uvOaBd7Wb
الهدف الاول للنادي الاهلي والحكم يشير بوجود تسلل
🔴 نهاية الشوط الأول— AlahlyTV (@AlAhlyTV) ١٣ أبريل ٢٠١٩
⚽️ #الاهلى 0-0 صن داونز.
🏆#دورى_ابطال_افريقيا #جمهوركم_معاكم #قدها_يا_اهلي #Alahlytv 📺 pic.twitter.com/poubWHPg0P
⚽️ #الاهلى 0-0 صن داونز.— AlahlyTV (@AlAhlyTV) ١٣ أبريل ٢٠١٩
🏆#دورى_ابطال_افريقيا #جمهوركم_معاكم #قدها_يا_اهلي #Alahlytv 📺 pic.twitter.com/L2OQVDJ74W
يارباااااااااااااااااه،،،، ياأزارو
يارباااااااااااااااه،،،،، القائم يمنع هدف أكيد للنادي الاهلي
🔴 انطلاق المباراة— AlahlyTV (@AlAhlyTV) ١٣ أبريل ٢٠١٩
⚽️ #الاهلى vs صن داونز.
🏆#دورى_ابطال_افريقيا #جمهوركم_معاكم #قدها_يا_اهلي #Alahlytv 📺 pic.twitter.com/OtfkYG53Hf
التشكيل الرسمي لفريق صن داونز
يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن
دينيس أونيانجو / أنيل نجكونجا / واين أريندسي / ريكاردو ناسكيمينتو / تيبوجو لينجرمان / ثابيلو مورينا / هلومفو كيكانا / صامويل تياني مابوندا / ثيمبا زواني / أوبا مانيسا / ليبوهانج مابوي
⚽STARTING 11⚽— Mamelodi Sundowns FC (@Masandawana) ١٣ أبريل ٢٠١٩
Here is our confirmed Starting XI for our CAF Champions League clash against Al Ahly SC.#Sundowns #DownsLive #DownsAhly #CAFCL pic.twitter.com/pZ7ZZpBiU7
البدلاء / ليل لاكاي / موسي ليسوبا / كينيدي مويني / باكاماني ماشمبي / إيميليانو تادي / سيبوسيسو فيلاكازي
التشكيل الرسمي للنادي الاهلي لمباراة اليوم
يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن
محمد الشناوي / أحمد فتحي / ياسر إبراهيم / أيمن أشرف / على معلول / حسين الشحات / حسام عاشور / عمرو السولية / رمضان صبحي / وليد أزارو / جونيور أجاي
📝 إليكم تشكيل فريقنا امام صن داونز اليوم. #YallaYaAhly pic.twitter.com/qf3op46A2g— Al Ahly SC (@AlAhly) ١٣ أبريل ٢٠١٩
البدلاء / ناصر ماهر / حمدي فتحي / مروان محسن / صلاح محسن / على لطفي / محمد هاني / رامي ربيعة
أخر مران للنادي الأهلي على ملعب برج العرب
📸 اخر مران لفريقنا قبل مواجهة صن داونز غداً. #YallaYaAhly pic.twitter.com/xpVrbeAOts— Al Ahly SC (@AlAhly) ١٢ أبريل ٢٠١٩
⚽️ Matchday— AlahlyTV (@AlAhlyTV) ١٣ أبريل ٢٠١٩
🔴 الأهلي 🆚 صن داونز
🏆 #دوري_ابطال_افريقيا
🏟️ برج العرب 🇪🇬
🕕 6:00 PM#جمهوركم_معاكم#Alahlytv 📺 pic.twitter.com/x2y8rE4Pzk