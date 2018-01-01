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الأهلي × جيما | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظةً بلحظة كافة أحداث مباراة الأهلى وجيما الإثيوبى فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا

محدث
التعليقات()

2018-12-14T17:54:03Z

90+5’ الحكم يطلق صافرة نهاية المباراة 

2018-12-14T17:53:05Z

90+2’ تمريرة ساقطة لداخل المنطقة من وليد سليمان فى إتجاه هشام محمد الذي فشل فى تسديد الكرة 

2018-12-14T17:51:27Z

90’ تمريرة خطيرة لداخل يمين المنطقة إلى كريم نيديفيد الذي سدد كرة قوية لكنها غير متقنة مرت امام ميدو جابر الذي متابعة الكرة لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى ضربة مرمي 

2018-12-14T17:50:15Z

88’ عرضية خطيرة من الجهة اليسري من وليد سليمان لداخل المنطقة تلقاها مروان ومررها على يمينه إلى ميدو جابر الذي سدد كرة قوية لكن ابعدها الحارس بنجاح 

2018-12-14T17:48:56Z

86’ تمريرة من وليد سليمان فى إتجاه ميدو جابر على الجهة اليسري ليسددها تسديدة زاحفة أرضية لكنها سهلة بين أحضان الحارس 

2018-12-14T17:48:06Z

85’ سيطرة من لاعبي الأهلي على الكرة فى منتصف الميدان 

2018-12-14T17:44:01Z

83’ ضغط قوي من لاعبي الاهلي على دفاعات جيما الإثيوبي

2018-12-14T17:43:31Z

82’ عرضية من الجهة اليسري لداخل المنطقة تلقاها وليد سليمان وهيأ الكرة وسددها لكنها مرت اعلى المرمي 

2018-12-14T17:42:59Z

81’ تمريرة خطيرة لداخل المنطقة فى إتجاه مروان محسن الذي سددها تسديدة قوية لكنها تصطدم فى القائم 

2018-12-14T17:36:23Z

77’ إستحواذ من لاعبي النادي الاهلي على مجريات اللقاء 

2018-12-14T17:34:49Z

75’ ربع ساعة أخيرة من عمر المباراة والتقدم للنادي الأهلي بهدفين مقابل لاشئ

2018-12-14T17:34:16Z

74’ تمريرة خطيرة لداخل المنطقة لفريق جيما لكن ابعدها محمد هاني بنجاح

2018-12-14T17:32:36Z

72’تنفيذ الخطا بتسديدة قوية مرت بعيدة عن مرمي شريف إكرامي 

بطاقة صفراء من نصيب هشام محمد

2018-12-14T17:31:13Z

71’ خطأ من على حدود المنطقة لفريق جيما بعد تدخل قوي من هشام محمد 

2018-12-14T17:30:41Z

70’ خطأ فى منتصف الميدان لفريق جيما ضد هشام محمد 

2018-12-14T17:29:23Z

69’ هدوء تام فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي الفريقين 

2018-12-14T17:26:05Z

65’ إنطلاقة من ناصر ماهر من على حدود المنطقة ومحاولة لإرسال تمريرة فى إتجاه محمد شريف لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2018-12-14T17:24:16Z

64’ تمريرة طولية من محمد هاني فى إتجاه محمد شريف على الجهة اليسري لكنه فشل فى إستلام الكرة يستخلصها الدفاع بنجاح

2018-12-14T17:22:07Z

62’ توقف اللقاء لسقوط حسام عاشور ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه 

2018-12-14T17:21:41Z

61’ تمريرة طولية من ناصر ماهر فى إتجاه مروان محسن لكنها غير متقنة تصل إلى الحارس الإثيوبي 

2018-12-14T17:19:13Z

59’ هدوء فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان من كلا الفريقين 

2018-12-14T17:18:21Z

58’ تمريرة من حسام عاشور فى إتجاه محمد شريف على الجهة اليسري لكنها اقوي من اللازم تتحول إلى رمية تماس

2018-12-14T17:16:09Z

56’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي الاهلي 

2018-12-14T17:14:52Z

55’ توقف اللقاء لإصابة مروان محسن ودخول الطاقم الطبي لتلقيه العلاج 

2018-12-14T17:13:57Z

54’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق أيمن أشرف تلقاها مروان محسن برأسية قوية لكن ابعدها الحارس بنجاح 

2018-12-14T17:13:13Z

53’ عرضية أرضية خطيرة من الجهة اليسري عن طريق أيمن أشرف فى إتجاه مروان محسن فى سددها بجوار القائم الايسر إلى ضربة مرمي 

2018-12-14T17:12:32Z

52’ خطا للنادي الاهلي من الجهة اليمنى لمنتصف الميدان بعد تدخل قوي على كريم نيدفيد

2018-12-14T17:11:59Z

51’ تمريرة ثنائية بين ناصر ماهر ومحمد شريف من الجهة اليسري لكن استخلصها الدفاع بنجاح 

2018-12-14T17:10:03Z

50’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان وهدوء نسبي فى مجريات اللقاء 

2018-12-14T17:06:41Z

48’ عرضية خطيرة من حمودي من على حدود منطقة الجزاء لكنها مرت من فوق رأس محمد شريف وتمر بجوار القائم الايمن إلى ضربة مرمي 

2018-12-14T17:05:52Z

47’ تمريرة من كريم نيدفيد لداخل المنطقة فى إتجاه حمودي لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2018-12-14T17:05:25Z

46’ بداية الشوط الثاني 

2018-12-14T16:46:47Z

45+1’ عرضية من كريم نيدفيد من الجهة اليمنى لداخل المنطقة حاول معها مروان بتسديدة بكعب القدم لكن تدخل الدفاع وتحولت الكرة إلى ضربة مرمي 

2018-12-14T16:44:48Z

43’ محاولات من لاعبي جيما للبث عن هدف لتقليص الفارق لكن دون خطورة حقيقية على المرمي 

2018-12-14T16:44:19Z

42’ خطا فى منتصف الميدان ضد مروان محسن 

2018-12-14T16:42:55Z

41’ تمريرة طولية خطيرة للفريق الإثيوبي خلف محمد هاني ليسددها المهاجم الإثيوبي تسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

2018-12-14T16:41:02Z

40’ تمريرات بين أقدام لاعبي النادي الاهلي فى منتصف الميدان 

2018-12-14T16:40:31Z

39’ تمريرة طولية من أحمد حمودي فى إتجاه محمد شريف لكنها أقرب إلى الحارس 

جووووووووووووول،،،،، الهدف الثاني لمروان محسن

2018-12-14T16:38:43Z

مروان محسن

38’ الهدف جاء بعد تمريرة رائعة من أحمد حمودي لداخل المنطقة تلقاها مروان محسن واستلم الكرة وسددها بقوة على يمين الحارس لتسكن الشباك بنجاح 

2018-12-14T16:38:20Z

37’ جوووووووووووووووووووول،،،، والهدف الثاني للنادي الاهلي عن طريق مروان محسن 

2018-12-14T16:36:19Z

35’ تمريرة طولية من محمد هاني على حدود المنطقة حولها ناصر ماهر بتمريرة بكعب القدم فى إتجاه مروان لكن ابعدها الدفاع قبل ان تصل له 

2018-12-14T16:35:25Z

34’ تسديدة من ألياس اتاورا لكنها مرت بعيدة عن مرمي شريف إكرامي 

يارباااااااااااااااه ياحمودي ماذا أهدرت؟

2018-12-14T16:33:39Z

33’ إنطلاقة رائعة من الجهة اليسري عن طريق ناصر ماهر الذي مررها تمريرة رائعة لداخل المنطقة تضع حمودي منفرداً بالمرمي ليسددها حمودي تسديدة قوية للغاية تمر اعلى المرمي 

2018-12-14T16:32:17Z

32’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق ناصر ماهر لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2018-12-14T16:31:07Z

31’ تمريرات متبادلة من لاعبي جيما فى منتصف الميدان لكنها لاتشكل خطورة على مرمي النادي الاهلي

2018-12-14T16:28:54Z

27’ إنطلاقة من ناصر ماهر من خارج المنطقة وتمريرة فى إتجاه مروان محسن لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2018-12-14T16:27:05Z

26’ تمريرة من حمودي لداخل المنطقة لكنها بدون عنوان تصل سهلة بين أحضان الحارس

أوووووووووووووه،،، ماذا أهدرت ياناصر؟

2018-12-14T16:25:33Z

25’ إنطلاقة رائعة من أحمد حمودي من داخل يمين المنطقة ومن ثم يرسلها عرضية أرضية خطيرة تصل إلى المتمركز امام اللست يردات ناصر ماهر ليسددها تسديدة قوية لكنها تصطدم فى القائم الاعلي وتردد له مرة اخرة ليحاول تسديد الكرة بخلفية مقسية لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة 

2018-12-14T16:24:33Z

23’ تمريرات متبادلة بين لاعبي الفريق الإثيوبي فى منتصف الميدان 

2018-12-14T16:22:39Z

21’ تسديدة قوية من على حدود المنطقة عن طريق أحمد حمودي لكنها غير متقنة مرت اعلى المرمي 

2018-12-14T16:20:59Z

20’ محاولة المرور من محمد شريف من الجهة اليسري لكن تدخل الدفاع واستخلصها بنجاح 

2018-12-14T16:20:20Z

19’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي الاهلي فى منتصف الميدان 

2018-12-14T16:18:18Z

17’ توقف اللقاء لإصابة شريف إكرامي ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه 

2018-12-14T16:17:23Z

16’ تمريرات بين أقدام لاعبي جيما لإثيوبي لمحاولة بناء هجمة منظمة 

2018-12-14T16:14:44Z

14’ عرضية أرضية من أيمن أشرف من داخل يسار المنطقة لكنها لم تجد احد للمتابعة ليستخلصها الدفاع ويبعدها عن منطقة الخطورة 

2018-12-14T16:13:03Z

13’ سيطرة من لاعبي الاهلي على مجريات اللقاء 

2018-12-14T16:11:47Z

12’ إنطلاقة من محمد شريف من الجهة اليسري ومحاولة لإرسال عرضية لكنها مرت بعيدة إلى ضربة مرمي 

2018-12-14T16:11:14Z

11’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الحارس بنجاح 

2018-12-14T16:10:26Z

10’ تمريرة طولية من ناصر ماهر على الجهة اليمنى فى إتجاه كريم نيدفيد الذي حاول المرور لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية 

2018-12-14T16:09:49Z

9’ تسديدة من واكارا من داخل يمين المنطقة لكنها تصل سهلة بين أحضان الحارس شريف إكرامي 

جوووووووووووول،،،، والهدف الاول للنادي الاهلي

2018-12-14T16:07:41Z

ناصر ماهر

8’ الهدف جاء بعد تمريرة رائعة من ناصر ماهر لداخل يمين المنطقة إلى كريم نيدفيد الذي سدد كرة قوية لكنها تصطدم فى القائم الايمن لتردد امام ناصر ماهر من على حدود المنطقة ليسددها تسديدة قوية تسكن الشباك بنجاح 

2018-12-14T16:07:23Z

7’ جوووووووووووووووول،،،،، والهدف الأول للنادي الاهلي عن طريق ناصر ماهر 

2018-12-14T16:06:16Z

6’ إنطلاقة من حمودي من الجهة اليمنى ومحاولة التوغل لداخل المنطقة لكن تدخل الدفاع معه وابعدها إلى منتصف الميدان 

2018-12-14T16:05:26Z

5’ تنفيذ الخطأ من ناصر ماهر لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2018-12-14T16:04:58Z

4’ خطا للنادي الاهلي من الجهة اليسري بعد تدخل قوي على أيمن أشرف

2018-12-14T16:03:02Z

3’ عرضية من أحمد حمودي من الجهة اليمنى فى إتجاه مروان محسن الذي فشل فى تسديد الكرة لتمر من امامه إلى ضربة مرمي 

2018-12-14T16:01:55Z

2’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق محمد شريف أمسكها الحارس بثبات 

طالع تشكيل الأهلي

2018-12-14T15:34:47Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

شريف إكرامي / أيمن أشرف / كريم نيدفيد / ساليف كوليبالي / محمد هاني / ناصر ماهر / حسام عاشور / عمرو السولية / محمد شريف / أحمد حمودي / مروان محسن 

البدلاء / وليد سليمان / هشام محمد / ميدو جابر / على لطفي / إسلام محارب

2018-12-14T12:11:30Z

يبدأ النادي الأهلي مشواره فى البطولة الإفريقية ويسعي المارد الاحمر لتحقيق الفوز وتسجيل أكبر عدد من الأهداف في هذا اللقاء، وذلك قبل لقاء الإياب الذي سيقام يوم 21 من الشهر الجاري في إثيوبيا

2018-12-14T12:11:21Z

أعزائي المتابعين أهلاً ومرحباً بكم فى البث الكتابي المباشر المقدم لكم من جول......حيث يخوض النادي الأهلي المصري، أولى مبارياته في النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا امام جيما الإثيوبي والمقرر إقامتها فى ملعب برج العرب
 