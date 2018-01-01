تبديل أخير فى صفوف النادي الاهلي
🔄 التغيير الثالث لصالح الأهلي— AlahlyTV (@AlAhlyTV) ١٤ ديسمبر ٢٠١٨
↙️ وليد سليمان
↗️ محمد شريف#ملعب_الأهلي#AL_AHLY_TV 📺 pic.twitter.com/sgIm2kCRZI
بطاقة صفراء من نصيب هشام محمد
التبديل الثاني فى صفوف الأهلي
🔄 التغيير الثاني لصالح الأهلي— AlahlyTV (@AlAhlyTV) ١٤ ديسمبر ٢٠١٨
↙️ ميدو جابر
↗️ احمد حمودي#ملعب_الأهلي#AL_AHLY_TV 📺 pic.twitter.com/rCKleTcZjv
تبديل أول فى صفوف النادي الاهلي
🔄 التغيير الأول لصالح الأهلي— AlahlyTV (@AlAhlyTV) ١٤ ديسمبر ٢٠١٨
↙️ هشام محمد
↗️ حسام عاشور#ملعب_الأهلي#AL_AHLY_TV 📺 pic.twitter.com/6Wh4lc8lCa
الشوط الثاني— AlahlyTV (@AlAhlyTV) ١٤ ديسمبر ٢٠١٨
الأهلي (2-0) جيما الإثيوبي#ملعب_الأهلي#AL_AHLY_TV 📺 pic.twitter.com/KfoDhaduaT
نهاية الشوط الاول— Al Ahly SC (@AlAhly) ١٤ ديسمبر ٢٠١٨
الأهلي 2
جيما الاثيوبي ٠ pic.twitter.com/LnnaA1Txyp
دقيقتين وقت اضافي - الشوط الأول— AlahlyTV (@AlAhlyTV) ١٤ ديسمبر ٢٠١٨
الأهلي (2-0) جيما الإثيوبي#ملعب_الأهلي#AL_AHLY_TV 📺 pic.twitter.com/72bC5nhxZa
جووووووووووووول،،،،، الهدف الثاني لمروان محسن
مروان محسن38’ الهدف جاء بعد تمريرة رائعة من أحمد حمودي لداخل المنطقة تلقاها مروان محسن واستلم الكرة وسددها بقوة على يمين الحارس لتسكن الشباك بنجاح
جوووووووووول— AlahlyTV (@AlAhlyTV) ١٤ ديسمبر ٢٠١٨
مروان محسن يعزز تقدم الأهلي ويسجل الهدف الثاني.
الأهلي (2-0) جيما الإثيوبي#ملعب_الأهلي#AL_AHLY_TV 📺 pic.twitter.com/JArNfWAoeN
يارباااااااااااااااه ياحمودي ماذا أهدرت؟
الشوط الأول— AlahlyTV (@AlAhlyTV) ١٤ ديسمبر ٢٠١٨
الأهلي (1-0) جيما الإثيوبي#ملعب_الأهلي#AL_AHLY_TV 📺 pic.twitter.com/5c0GxPulNi
أوووووووووووووه،،، ماذا أهدرت ياناصر؟
الشوط الأول— AlahlyTV (@AlAhlyTV) ١٤ ديسمبر ٢٠١٨
الأهلي (1-0) جيما الإثيوبي#ملعب_الأهلي#AL_AHLY_TV 📺 pic.twitter.com/GoJ5zpfXU0
جوووووووووووول،،،، والهدف الاول للنادي الاهلي
ناصر ماهر8’ الهدف جاء بعد تمريرة رائعة من ناصر ماهر لداخل يمين المنطقة إلى كريم نيدفيد الذي سدد كرة قوية لكنها تصطدم فى القائم الايمن لتردد امام ناصر ماهر من على حدود المنطقة ليسددها تسديدة قوية تسكن الشباك بنجاح
جوووووووووووووووول— Al Ahly SC (@AlAhly) ١٤ ديسمبر ٢٠١٨
ناصر ماهر pic.twitter.com/IbqDzf68Gl
بداية المباراة— AlahlyTV (@AlAhlyTV) ١٤ ديسمبر ٢٠١٨
الأهلي vs جيما الإثيوبي#ملعب_الأهلي#AL_AHLY_TV 📺 pic.twitter.com/2twFZqwofx
طالع تشكيل الأهلي
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
شريف إكرامي / أيمن أشرف / كريم نيدفيد / ساليف كوليبالي / محمد هاني / ناصر ماهر / حسام عاشور / عمرو السولية / محمد شريف / أحمد حمودي / مروان محسن
البدلاء / وليد سليمان / هشام محمد / ميدو جابر / على لطفي / إسلام محارب
#NEXTCHALLENGE— Al Ahly SC (@AlAhly) ١٣ ديسمبر ٢٠١٨
🆚 جيما الاثيوبي
🏆 دوري أبطال افريقيا
📆 الجمعة ١٤ ديسمبر ٢٠١٨
🏟 ستاد برج العرب
🕖 ٦:٠٠ م#YallaYaAhly pic.twitter.com/3aom8BKkzs