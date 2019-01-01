يأتي فريق باختاكور في المركز الثاني في المجموعة برصيد 8 نقاط، وبفارق نقطتين عن السد صاحب الصدارة، وسيدخل هذا اللقاء على أمل تحقيق الفوز والثلاث نقاط ليضمن التأهل إلى الدور القادم من البطولة الآسيوية، وخاض الفريق الأوزبكي حتى الآن خمس مباريات، استطاع أن يحقق الفوز في مبارتين وتعادل مثلهم، وتلقى هزيمة واحدة.