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الأهلي × باختاكور | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الأهلي ضد باختاكور في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-05-20T19:18:53Z

20’محاولات مستمرة من لاعبي الأهلي بحثًا عن أول الأهداف ولا بديل للراقي سوار الفوز لضمان التأهل

2019-05-20T19:17:39Z

19’عبد الفتاح عسيري أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس كوفاتوف

2019-05-20T19:17:03Z

18’خطأ لصالح محمد آل فتيب بعد تدخل من مارات بيكمايف في مناطق دفاعات الأهلي

2019-05-20T19:16:17Z

17’سقوط من دجانيني داخل منطق الجزاء بعد تدخل من أوديلجون، لكن حكم المباراة يشير إلى وجود حالة تسلل

2019-05-20T19:14:55Z

16’محمد آل فيتل مرر كرة بينية رائعة في إتجاه دجانيني تافاريس المنطلق إلى حدود المنطقة ثم إستقبل الكرة بشكل خاطيء طالت عليه لتتحول إلى ركلة مرمى

2019-05-20T19:14:36Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-20T19:14:02Z

13’تمريرة بينية عن طريق سلمان المؤشر في إتجاه عمر السومة المنطلق داخل المنطقة، لكن أبعدت من دفاعات باختاكور

2019-05-20T19:13:45Z

12’خطأ لصالح يوسف الحربي في منتصف الميدان بعد تدخل من دراجان سيران

2019-05-20T19:11:31Z

11’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي الأهلي في منتصف الميدان

2019-05-20T19:11:09Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-20T19:10:44Z

9’خطأ لصالح عبد الباسط هندي بعد تدخل من دراجان سيران

2019-05-20T19:08:25Z

7’خوجياكبار أرسل كرة عرضية من الجانب الأيس إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-05-20T19:07:52Z

6’مارات بيكمايف سدد كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها العويس ببراعة

2019-05-20T19:05:26Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-20T19:05:03Z

4’عمر السومة سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت بسلام على مرمى الحارس سانجار

2019-05-20T19:02:24Z

3’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي باختاكور في منتصف الميدان

2019-05-20T19:01:40Z

2’الأهلي بالزي الأبيض الكامل على اليسار وباختاكور بالزي الأصفر والأسود على اليمين

2019-05-20T19:01:30Z

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة 

إليكم تشكيل باختاكور لمباراة اليوم

2019-05-20T18:57:51Z

يبدأ المدرب شوتا بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

سانجار كوفاتوف / فاروق سيفييف / شيروز عزاموف / إيجور كريميتش / خوجياكبار / دراجان سيران / أوديلجون خامروبيكوف / ساردور صبيرخوجياف / جلال الدين ماشاريبوف / مارات بيكمايف / دوستنبيك خامداموف

إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم

2019-05-20T18:38:25Z

يبدأ المدرب يوسف عنبر بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

محمد العويس / عبدالله حسون / محمد آل فتيل / أدريلان سانتوس / عبد الباسط هندي / باولو دياز / يوسف الحربي / سلمان المؤشر / عبد الفتاح عسيري / عمر السومة / دجانيني تافاريس

 

2019-05-20T16:25:18Z

يأتي فريق باختاكور في المركز الثاني في المجموعة برصيد 8 نقاط، وبفارق نقطتين عن السد صاحب الصدارة، وسيدخل هذا اللقاء على أمل تحقيق الفوز والثلاث نقاط ليضمن التأهل إلى الدور القادم من البطولة الآسيوية، وخاض الفريق الأوزبكي حتى الآن خمس مباريات، استطاع أن يحقق الفوز في مبارتين وتعادل مثلهم، وتلقى هزيمة واحدة.

2019-05-20T16:25:01Z

يحتاج الراقي للفوز في هذا اللقاء ولا بديل للثلاث نقاط لضمان التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، حيث يحتل الفريق المركز الثالث برصيد ست نقاط جمعهم من فوزين وثلاث هزائم ولم يتعادل في الخمس مباريات، أما في الدوري السعودي فأنهي الأهلي الموسم وهو في المركز الرابع برصيد 55 نقطة جمعهم من 17 انتصار وأربع تعادلات وتسع هزائم.

2019-05-20T16:22:06Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين الأهلي وباختاكور على ملعب مدينة المللك عبدالله الرياضية، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال