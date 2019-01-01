التشكيل الرسمي لفريق الداخلية
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
محمد صبحي / محمود شديد قناوي / رشاد فاروق / إبراهيم أبو اليزيد / أحمد رفاعي / طيفين موهيري / أحمد سعيد أوكا / إسلام جابر / حجاج عويس / إيشا / أحمد بحبح
البدلاء / محمد جمال تريكة / محمود القط / حسام باولو / كريم خميس / محمود حمدي / أحمد عبدالموجود
التشكيل الرسمي للنادي الاهلي
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
محمد الشناوي / محمد هاني / سعد سمير / أيمن أشرف / على معلول / هشام محمد / عمرو السولية / جيرالدو / ناصر ماهر / حسين الشحات / جونيور أجاي
📝 تشكيل فريقنا امام الداخلية الليلة. #YallaYaAhly pic.twitter.com/nKQb4Cj3NH— Al Ahly SC (@AlAhly) ٢٠ فبراير ٢٠١٩
البدلاء / أحمد الشيخ / كريم نيدفيد / شريف إكرامي / مروان محسن / ياسر إبراهيم / حمد فتحي / أحمد حمودي
◀⚽ التالي | #الأهلي_الداخلية #دوري_We pic.twitter.com/lPB9Cr6xXo— Presentation Sports (@Presentation) ٢٠ فبراير ٢٠١٩