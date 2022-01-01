إشبيلية ضد برشلونة : مباشر لحظة بلحظة

شاهد البث المباشر لمباراة إشبيلية ضد برشلونة
44' أووووووووه كيف ضاعت يا كوندي؟ عرضية نموذجية من بيدري على رأس الفرنسي لكن وضعها بغرابة خارج المرمى
36' جووووووووول برشلونة يتقدم بالثاني عن طريق ليفاندوفسكي، تمريرة سحرية من كوندي وضعت البولندي منفردًا ليسدد في الشباك
31' أوووووه مرتدة سريعة من برشلونة وديمبيلي يسدد قوية لكن تمر أعلى العارضة
26' رافينيا كان قريبًا من الثاني وتسديدة على حدود المنطقة تعلو العارضة ببضع ملليمترات
21' جوووووووووول مرتدة سريعة لبرشلونة وصلت إلى مررها عثمان إلى ليفاندوفسكي الذي أسقطها فوق الحارس لكن الدفاع ينقذها من على الخط ويكملها رافينيا في الشباك
18' أووووووه إنقاذ رائع من تير شتيجن لانفراد النصيري وفرصة جديدة لإشبيلية
16' إشبيلية الطرف الأخطر وفرصة أولى أهدرها أكونيا ثم النصيري وإيسكو انفراد لكن الحكم يحتسب تسلل
13' خطيرة يا إشبيلية، لاميلا يضع الهدف الأول لأصحاب الأرض لكن غير محتسب بداعي التسلل
9' بطاقة صفراء لديمبيلي بعد عرقةل إيسكو وحرمانه من قيادة مرتدة إشبيلية
5' أوووه أخطر فرصة في المباراة وتمريرة ساحرة من إيسكو وصلت لراكي الذي سددها في المرمى لكن تير شتيجن يلمسها وأراوخو ينقذها من على الخط
بداية المباراة
تشكيل إشبيلية ضد برشلونة
وسوف يعتمد جوليان لوبيتيجي على العناصر الآتية:
الخطة 4-3-3
بونو
مونتيل -جوديل - نيانزو - أكونيا
فيرناندو - جوردان- راكيتيتش
إيسكو - النصيري - لاميلا
🚨تشكيلة اشبيلية لمواجهة برشلونه ⤵️— Sevilla FC Arabic (@SevillaFC_ARA) September 3, 2022
بونو ، مونتيل ، غوديل ، نيانزو ، اكونيا ، فيرناندو ، جوردان ، راكيتيتش ، لاميلا ، ايسكو ، النصيري .
#إشبيلية #هيا_إشبيلية #فخر_الأندلس pic.twitter.com/vYRap3Bw37
تشكيل برشلونة ضد إشبيلية
قرر تشافي هيرنانديز الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة 4-3-3
تير شتيجن
بالدي - إيريك جارسيا - رونالد أراوخو - كوندي
بيدري - بوسكيتس - جافي
رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - عثمان ديمبيلي
📋 تشكيلتنا لمباراة الليلة— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) September 3, 2022
🔜 #SevillaBarça pic.twitter.com/gS1DhyhH5C
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الرابعة من الدوري الإسباني ومواجهة بين إشبيلية وبرشلونة على ملعب رامون سانشيز بثخوان.
برشلونة حقق الفوز في أخر مباراتين على ريال سوسييداد وبلد الوليد بعد تعادله السلبي في أول لقاء بالدوري أمام رايو فاييكانو.
أما إشبيلية فلم يعرف طعم الانتصار في أول 3 مباريات له في الدوري بعد الخسارة من أوساسونا ثم التعادل مع بلد الوليد والهزيمة في الجولة الماضية من ألميريا.