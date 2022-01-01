أستون فيلا ضد ليفربول: مباشر لحظة بلحظة

جوووووووول ماني يمنح ليفربول التقدم
65' جووووووووووووووول ساديو ماني يقلب الطاولة ويسجل الثاني من رأسية لصالح ليفربول
63' تغيير لصالح ليفربول بنزول تياجو ألكانتارا وخروج جونز
56' أرنولد من مخالفة جديدة لكن بعيدة
52' خطورة من أستون فيلا لكن تسيميكاس ينجح في إتقاذها وأليسون يحصل عليها
48' محاولة من ليفربول سددها أرنولد مباشرة لكن تمر بجوار القائم
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
انتهى الشوط الأول بين أستون فيلا وليفربول بالتعادل بهدف لكل فريق
احتساب 3 دقائق وقت بدل ضائع
42' ليفربول يحاول لكن على استحياء وسهلة في يد الحارس الأرجنتيني
35' ماذا أهدرت يا كيتا؟ فرصة من أرنولد وتمريرة مميزة إلى الغيني لكن فشل في التسديد لتضرب في قدمه وتخرج بعيدًا
32' ماني يمنح ليفربول التقدم ولكن إلغاء الهدف بداعي التسلل على دياز
إصابة فابيينو
29' تعرض فابيينو لإصابة مما أجبر كلوب على التغيير المبكر وخروج اللاعب ومشاركة هندرسون
23' أوووووه عرضية خطيرة من دين على رأس إيتكنز لكن تعلوا العارضة
18' أوووووووووه خطأ كبير من فابيينو وأليسون لكن إيتكنز يفشل في تحويلها لهدف وتضيع فرصة خطيرة
12' محاولة أخرى من ليفربول للتقدم لكن سهلة في يد مارتينيز
فيديو | جوووووووووووووول ليفربول يتعادل
6' جوووووووول ليفربول يرد سريعًا بهجمة أنهاها ماتيب في الشباك لتعود المباراة لخانة التعادل
🔥⚽️ردة فعل سريعة لليفربول #الدوري_الإنكليزي_الممتاز#beINPL pic.twitter.com/jBLAZZcvD0— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 10, 2022
جوووووووووووووول أستون فيلا يتقدم
4' جووووووووووول أستون فيلا يتقدم بعد عرضية لعبها لويز برأسه ليتصدى لها أليسون ثم في المتابعة يسجلها ويعقد مهمة ليفربول
انطلاق المباراة
تشكيل أستون فيلا ضد ليفربول
أما ستيفن جيرارد فأعلن التشكيل كالآتي:
الخطة 4-3-2-1
مارتينيز
كاش- كونسا- مينجز- دين
ماكجين- ناكامبا- لويز
كوتينيو- إينجز
واتكينز.
This is your Aston Villa team to face Liverpool tonight. 👊 #AVLLIV pic.twitter.com/T7qsXidNov— Aston Villa (@AVFCOfficial) May 10, 2022
تشكيل ليفربول ضد أستون فيلا
محمد صلاح على مقاعد البدلاء
أعلن يورجن كلوب التشكيل مع وجود محمد صلاح على مقاعد البدلاء:
الخطة 4-3-3
أليسون
أرنولد- ماتيب- فان دايك- تسيميكاس
فابينيو- كيتا- جونز
دياز- جوتا- ماني.
ويتواجد على مقاعد بدلاء ليفربول: كيليهر- كوناتي- تياجو- ميلنر- فيرمينو- صلاح- جوميز- هندرسون- أوريجي.
📋 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦— Liverpool FC (@LFC) May 10, 2022
Tonight’s line-up to face @AVFCOfficial 👊 #AVLLIV
أهلًا بكم في البث المباشر لمباراة ليفربول وأستون فيلا والمؤجلة من الجولة ٣٣ والتي تقام على ملعب "فيلا بارك"
ليفربول يتطلع لتحقيق الفوز للعودة إلى الصدارة بعد التعادل المخيب للآمال أمام توتنهام، ويأمل أن يسقط مانشستر سيتي في مباراة مقبلة ليتمكن من حصد لقب الدوري الإنجليزي.