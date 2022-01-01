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أستون فيلا ضد ليفربول: مباشر لحظة بلحظة

أستون فيلا 2x1 ليفربول

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Aston Villa vs. Liverpool
DAZN

جوووووووول ماني يمنح ليفربول التقدم

2022-05-10T20:24:26.274Z

65' جووووووووووووووول ساديو ماني يقلب الطاولة ويسجل الثاني من رأسية لصالح ليفربول

2022-05-10T20:21:55.468Z

2022-05-10T20:21:55.386Z

63' تغيير لصالح ليفربول بنزول تياجو ألكانتارا وخروج جونز

2022-05-10T20:15:19.000Z

56' أرنولد من مخالفة جديدة لكن بعيدة

2022-05-10T20:11:25.116Z

52' خطورة من أستون فيلا لكن تسيميكاس ينجح في إتقاذها وأليسون يحصل عليها

2022-05-10T20:07:29.570Z

48' محاولة من ليفربول سددها أرنولد مباشرة لكن تمر بجوار القائم

انطلاق الشوط الثاني

2022-05-10T20:05:08.000Z

نهاية الشوط الأول

2022-05-10T19:49:14.473Z

انتهى الشوط الأول بين أستون فيلا وليفربول بالتعادل بهدف لكل فريق

2022-05-10T19:44:57.000Z

احتساب 3 دقائق وقت بدل ضائع

2022-05-10T19:42:52.283Z

42' ليفربول يحاول لكن على استحياء وسهلة في يد الحارس الأرجنتيني

2022-05-10T19:34:20.180Z

35' ماذا أهدرت يا كيتا؟ فرصة من أرنولد وتمريرة مميزة إلى الغيني لكن فشل في التسديد لتضرب في قدمه وتخرج بعيدًا

2022-05-10T19:32:12.365Z

32' ماني يمنح ليفربول التقدم ولكن إلغاء الهدف بداعي التسلل على دياز

إصابة فابيينو

2022-05-10T19:28:26.400Z

29' تعرض فابيينو لإصابة مما أجبر كلوب على التغيير المبكر وخروج اللاعب ومشاركة هندرسون

2022-05-10T19:24:26.560Z

23' أوووووه عرضية خطيرة من دين على رأس إيتكنز لكن تعلوا العارضة

2022-05-10T19:19:36.000Z

18' أوووووووووه خطأ كبير من فابيينو وأليسون لكن إيتكنز يفشل في تحويلها لهدف وتضيع فرصة خطيرة

2022-05-10T19:15:43.000Z

12' محاولة أخرى من ليفربول للتقدم لكن سهلة في يد مارتينيز

جوووووووووووووول أستون فيلا يتقدم

2022-05-10T19:03:21.710Z

4' جووووووووووول أستون فيلا يتقدم بعد عرضية لعبها لويز برأسه ليتصدى لها أليسون ثم في المتابعة يسجلها ويعقد مهمة ليفربول

انطلاق المباراة

2022-05-10T19:00:00.000Z

تشكيل أستون فيلا ضد ليفربول

2022-05-10T18:15:07.049Z

أما ستيفن جيرارد فأعلن التشكيل كالآتي:

الخطة 4-3-2-1

مارتينيز
كاش- كونسا- مينجز- دين
ماكجين- ناكامبا- لويز
كوتينيو- إينجز
واتكينز.

تشكيل ليفربول ضد أستون فيلا

2022-05-10T18:12:44.732Z

محمد صلاح على مقاعد البدلاء

أعلن يورجن كلوب التشكيل مع وجود محمد صلاح على مقاعد البدلاء:

الخطة 4-3-3

أليسون
أرنولد- ماتيب- فان دايك- تسيميكاس
فابينيو- كيتا- جونز
دياز- جوتا- ماني.

ويتواجد على مقاعد بدلاء ليفربول: كيليهر- كوناتي- تياجو- ميلنر- فيرمينو- صلاح- جوميز- هندرسون- أوريجي.

2022-05-10T18:11:36.516Z

أهلًا بكم في البث المباشر لمباراة ليفربول وأستون فيلا والمؤجلة من الجولة ٣٣ والتي تقام على ملعب "فيلا بارك"

ليفربول يتطلع لتحقيق الفوز للعودة إلى الصدارة بعد التعادل المخيب للآمال أمام توتنهام، ويأمل أن يسقط مانشستر سيتي في مباراة مقبلة ليتمكن من حصد لقب الدوري الإنجليزي.