أستون فيلا ضد ليفربول: مباشر لحظة بلحظة

أهلًا بكم في البث المباشر لمباراة ليفربول وأستون فيلا والمؤجلة من الجولة ٣٣ والتي تقام على ملعب "فيلا بارك"

ليفربول يتطلع لتحقيق الفوز للعودة إلى الصدارة بعد التعادل المخيب للآمال أمام توتنهام، ويأمل أن يسقط مانشستر سيتي في مباراة مقبلة ليتمكن من حصد لقب الدوري الإنجليزي.