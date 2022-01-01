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إسبانيول وريال مدريد : مباشر لحظة بلحظة

إسبانيول 1x1 ريال مدريد

محدث
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Real Madrid Espanyol LaLiga

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله

2022-08-28T20:45:31.000Z

جوووووووووول خوسيلو يمنح إسبانيول التعادل

2022-08-28T20:43:25.717Z

43' جوووووول تمريرة وصلت إلى خوسيلو الذي سدد قوية تصدى لها كورتوا وعادت له ليسددها مرة أخرى ويمنح أصحاب الأرض التعادل

2022-08-28T20:41:45.000Z

42' أووووووه أخطر فرص المباراة من خوسيلو ورأسية لكن تمر بجوار المرمى

2022-08-28T20:37:18.000Z

37' إسبانيول يبدأ في التكشير عن أنيابه لكن كورتوا خاضر وينقذ مرمها

2022-08-28T20:34:39.000Z

35' تسديدة مميزة من فيني ولكن الدفاع يحولها ركنية

2022-08-28T20:28:06.000Z

28' إسبانيول يبحث عن شن الهجوم على ريال مدريد لكن دون أي خطورة

2022-08-28T20:19:53.012Z

19' أووووووه محاولة خطيرة من فيني وتسديدة بخارج القدم لكن الحارس يحولها ركنية

2022-08-28T20:16:57.539Z

16' ريال مدريد يستمر في محاولاته ويسعى لإضافة الثاني

جووووووول فينيسيوس يضع ريال مدريد في المقدمة

2022-08-28T20:11:49.000Z

12' جوووووول تقدم فينيسيوس لريال مدريد بعد تمريرة مذهلة من تشاوميني وضعته منفردًا بالمرمى

2022-08-28T20:05:54.000Z

6' ريال مدريد مسيطر لكن دون خلق أي خطورة

انطلاق المباراة

2022-08-28T20:00:00.000Z

تشكيل إسبانيول ضد ريال مدريد

2022-08-28T19:12:50.000Z

وسوف يعتمد دييجو مارتينيز على العناصر الآتية:

الخطة 4-3-2-1

ليكومت
جيل - كاليرو - كابريرا - أويفان
داردير - إكسبوزيتو
بوادو - كوستا - سانشيز
خوسيلو

تشكيل ريال مدريد ضد إسبانيول

2022-08-28T19:10:01.000Z

قرر كارلو أنشيلوتي الاعتماد على الشكل الآتي:

الخطة 4-3-3

تيبو كورتوا

ألابا - رودريجير - ميليتاو - فاسكيز
لوكا مودريتش - تشاوميني - توني كروس

فينيسيوس جونيورز - كريم بنزيما - فيدي فالفيدري

2022-08-28T19:09:58.000Z

أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الثالثة من الدوري الإسباني ومواجهة بين إسبانيول وريال مدريد على ملعب كورنيلا آل برات.

ريال مدريد حصد العلامة الكاملة في أول مباراتين بعد الفوز على ألميريا بهدفين لهدف ثم سحق سيلتا فيجو برباعية لهدف.

أما إسبانيول فتعادل ضد سيلتا فيجو ثم تلقى هزيمة أمام رايو فاييكانو.