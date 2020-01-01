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أخبار الانتقالات: ميسي يزامل رونالدو وبرشلونة يتحرك لاستعادة لاعبه من السيتي

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم السبت 4 يوليو 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Cristiano Ronaldo Lionel Messi collage
Getty Images

يوفنتوس يبدأ مفاوضات ألابا

2020-07-04T10:15:05Z

موقع "كورييري ديلو سبورت" الإيطالي، كشف عن محاولات يوفنتوس من أجل الحصول على خدمات الظهير النمساوي دافيد ألابا لاعب بايرن ميونخ.

المنافسة تبدو شرسة مع ريال مدريد وبرشلونة للتعاقد مع اللاعب، لكن البيانكونيري يتمسك بالأمل حتى اللحظة الأخيرة لحسم الصفقة وضم صاحب الـ28 سنة

GERMANY ONLY: DAVID ALABA BAYERN MÜNCHEN GERMAN BUNDESLIGA 16062020
Getty Images

يوفنتوس يحاول التخلص من رامسي

2020-07-04T10:14:15Z

يحاول يوفنتوس التخلص من لاعب وسطه الويلزي آرون رامسي، بعد المستوى المتواضع الذي ظهر به اللاعب منذ انتقاله للفريق الصيف الماضي.

صحيفة "تيليجراف" البريطانية، أكدت قيام يوفنتوس بعرض اللاعب في صفقة تبادلية مع توتنهام، وذلك للتعاقد مع الفرنسي تانجي ندومبيلي، وهو ما رفضه النادي الإنجليزي

ألفيش هو كلمة السر في انضمام أرتور لبرشلونة

2020-07-04T10:12:17Z

البرازيلي ليس الأول

انتقال أرتور ميلو من برشلونة إلى يوفنتوس، في صفقة تبادلية مع ميراليم بيانيتش، أثار حالة من الجدل في الأوساط الإسبانية والإيطالية الفترة الأخيرة.

شبكة "ESPN" الأمريكية أكدت أن داني ألفيش لاعب البيانكونيري والبلاوجرانا السابق، هو من أقنع أرتور بالانتقال إلى الفريق الإيطالي.

وأوضحت أن البرازيلي كان أحد الأسباب كذلك في انتقال أليكس ساندرو ودوجلاس كوستا لصفوف السيدة العجوز.​

Daniel Alves São Paulo
Getty Images

ميليك يفضل يوفنتوس

2020-07-04T10:10:24Z

برز أركاديوش ميليك مؤخراً كأحد أهم أهداف يوفنتوس، حيث يرغب ساري في ضمه لتعويض الرحيل المتوقع لجونزالو هيجواين.

موقع "كالتشيو ميركاتو"، كشف عن محاولة توتنهام لخطف الصفقة وضم مهاجم نابولي، لكن اللاعب البولندي جعل الأمور صريحة بتفضيله الانضمام للبيانكونيري.​

ريفالدو يتحدث عن إمكانية مزاملة ميسي ورونالدو

2020-07-04T10:08:40Z

هل يتحرك يوفنتوس للم شمل اللاعبين؟

النجم البرازيلي ريفالدو، خرج ليكشف عن قيام الأرجنتيني ليونيل ميسي، بدراسة الفرص المتاحة أمامه في حالة الاستقرار على مغادرة برشلونة.

إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أكدت هذا الأسبوع، عدم رغبة ميسي في تجديد عقده مع النادي، من أجل الرحيل بشكل نهائي بعد الموسم القادم.

ريفالدو قال في تصريحات صحفية:"مع هذه الشائعات المنتشرة، أتوقع تحمس العديد من الوكلاء لرؤية ميسي ورونالدو معاً، ستكون قنبلة الموسم بكل تأكيد".

وأضاف:"ستكون لحظات تاريخية بمشاهدة الثنائي بفريق واحد، وكذلك يوفنتوس سيحصل على مبالغ ضخمة بسبب الجوانب التسويقية"

Ronaldo Messi

برشلونة يتحرك من أجل جارسيا

2020-07-04T10:02:19Z

النجم الشاب لمانشستر سيتي قد يعود للكامب نو

يتفاوض مانشستر سيتي مع نظيره الإسباني برشلونة، من أجل صفقة محتملة بينهما خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

إريك جارسيا، برز هذا الموسم كأحد أفضل المواهب الأوروبية الواعدة في خط الدفاع، وهو ما أثار انتباه إدارة الكتلان لتبدأ التفاوض للتعاقد معه.

اللاعب سبق وأن تدرب بأكاديمية برشلونة "لاماسيا"، لكنه قرر الذهاب إلى السيتي في 2017 للعمل على تطوير نفسه مع المدرب بيب جوارديولا.

التفاصيل من هنا...

Eric Garcia Manchester City 2019-20
Getty Images

إنتر يعاود الاهتمام بجيرو

2020-07-04T09:59:40Z

أشارت "توتوسبورت" إلى أن إنتر قد يتحرك من أجل أوليفيه جيرو مهاجم تشيلسي، رغم تمديد عقده في يناير الماضي مع البلوز.

اللاعب الفرنسي كان على وشك الانتقال للنيراتزوري في ميركاتو الشتاء إلا أنه فضل البقاء، ولكن الآن بعد انضمام تيمو فيرنر قد يعود متاحاً.

وذكر التقرير أن أنطونيو كونتي، مدرب إنتر يفضل ضم دجيكو على جيرو، ولكن الأخير يبقى حلاً مقنعاً لإكمال رباعي الهجوم

صراع بين إنتر ويوفنتوس على إيمرسون

2020-07-04T09:58:47Z

"توتوسبورت" تحدثت عن اهتمام يوفنتوس بإيمرسون بالمييري، ظهير تشيلسي، وإن كانت الأفضلية حالية للنيراتزوري.

ودخل مسؤولو إنتر في مفاوضات مع البلوز بحسب الصحيفة، وأبدت إدارة الأخير استعداد لتخفيض قيمته البالغة 30 مليون يورو.

يوفنتوس يزاحم الإنتر على دجيكو

2020-07-04T09:57:51Z

كشفت "توتوسبورت" أن يوفنتوس دخل سباق التعاقد مع نجم روما إدين دجيكو لدعم هجومه خلال ميركاتو الصيف.

اللاعب بالنسبة ليوفي هو بديل لصفقة أركاديوش ميليك، ولكن إنتر كان السباق بالاهتمام به منذ الصيف الماضي، وإن جدد البوسني عقده مع روما.