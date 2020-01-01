أخبار الانتقالات: ميسي يزامل رونالدو وبرشلونة يتحرك لاستعادة لاعبه من السيتي

يحاول يوفنتوس التخلص من لاعب وسطه الويلزي آرون رامسي، بعد المستوى المتواضع الذي ظهر به اللاعب منذ انتقاله للفريق الصيف الماضي.

صحيفة "تيليجراف" البريطانية، أكدت قيام يوفنتوس بعرض اللاعب في صفقة تبادلية مع توتنهام، وذلك للتعاقد مع الفرنسي تانجي ندومبيلي، وهو ما رفضه النادي الإنجليزي