أخبار الانتقالات: ميسي يزامل رونالدو وبرشلونة يتحرك لاستعادة لاعبه من السيتي

يوفنتوس يبدأ مفاوضات ألابا
موقع "كورييري ديلو سبورت" الإيطالي، كشف عن محاولات يوفنتوس من أجل الحصول على خدمات الظهير النمساوي دافيد ألابا لاعب بايرن ميونخ.
المنافسة تبدو شرسة مع ريال مدريد وبرشلونة للتعاقد مع اللاعب، لكن البيانكونيري يتمسك بالأمل حتى اللحظة الأخيرة لحسم الصفقة وضم صاحب الـ28 سنة
يوفنتوس يحاول التخلص من رامسي
يحاول يوفنتوس التخلص من لاعب وسطه الويلزي آرون رامسي، بعد المستوى المتواضع الذي ظهر به اللاعب منذ انتقاله للفريق الصيف الماضي.
صحيفة "تيليجراف" البريطانية، أكدت قيام يوفنتوس بعرض اللاعب في صفقة تبادلية مع توتنهام، وذلك للتعاقد مع الفرنسي تانجي ندومبيلي، وهو ما رفضه النادي الإنجليزي
ألفيش هو كلمة السر في انضمام أرتور لبرشلونة
البرازيلي ليس الأول
انتقال أرتور ميلو من برشلونة إلى يوفنتوس، في صفقة تبادلية مع ميراليم بيانيتش، أثار حالة من الجدل في الأوساط الإسبانية والإيطالية الفترة الأخيرة.
شبكة "ESPN" الأمريكية أكدت أن داني ألفيش لاعب البيانكونيري والبلاوجرانا السابق، هو من أقنع أرتور بالانتقال إلى الفريق الإيطالي.
وأوضحت أن البرازيلي كان أحد الأسباب كذلك في انتقال أليكس ساندرو ودوجلاس كوستا لصفوف السيدة العجوز.
ميليك يفضل يوفنتوس
ريفالدو يتحدث عن إمكانية مزاملة ميسي ورونالدو
هل يتحرك يوفنتوس للم شمل اللاعبين؟
النجم البرازيلي ريفالدو، خرج ليكشف عن قيام الأرجنتيني ليونيل ميسي، بدراسة الفرص المتاحة أمامه في حالة الاستقرار على مغادرة برشلونة.
إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أكدت هذا الأسبوع، عدم رغبة ميسي في تجديد عقده مع النادي، من أجل الرحيل بشكل نهائي بعد الموسم القادم.
ريفالدو قال في تصريحات صحفية:"مع هذه الشائعات المنتشرة، أتوقع تحمس العديد من الوكلاء لرؤية ميسي ورونالدو معاً، ستكون قنبلة الموسم بكل تأكيد".
وأضاف:"ستكون لحظات تاريخية بمشاهدة الثنائي بفريق واحد، وكذلك يوفنتوس سيحصل على مبالغ ضخمة بسبب الجوانب التسويقية"
برشلونة يتحرك من أجل جارسيا
النجم الشاب لمانشستر سيتي قد يعود للكامب نو
يتفاوض مانشستر سيتي مع نظيره الإسباني برشلونة، من أجل صفقة محتملة بينهما خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.
إريك جارسيا، برز هذا الموسم كأحد أفضل المواهب الأوروبية الواعدة في خط الدفاع، وهو ما أثار انتباه إدارة الكتلان لتبدأ التفاوض للتعاقد معه.
اللاعب سبق وأن تدرب بأكاديمية برشلونة "لاماسيا"، لكنه قرر الذهاب إلى السيتي في 2017 للعمل على تطوير نفسه مع المدرب بيب جوارديولا.
إنتر يعاود الاهتمام بجيرو
أشارت "توتوسبورت" إلى أن إنتر قد يتحرك من أجل أوليفيه جيرو مهاجم تشيلسي، رغم تمديد عقده في يناير الماضي مع البلوز.
اللاعب الفرنسي كان على وشك الانتقال للنيراتزوري في ميركاتو الشتاء إلا أنه فضل البقاء، ولكن الآن بعد انضمام تيمو فيرنر قد يعود متاحاً.
وذكر التقرير أن أنطونيو كونتي، مدرب إنتر يفضل ضم دجيكو على جيرو، ولكن الأخير يبقى حلاً مقنعاً لإكمال رباعي الهجوم