أخبار الانتقالات: صدمة في ليفربول وتحديد بديل لاوتارو في برشلونة

كشفت مصادر صحفية إيطالية أن مهاجم لاتسيو وهداف الدوري الإيطالي هذا الموسم تشيرو إيموبيلي قد يكون بديلًا للأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بالنسبة لبرشلونة..

وكان برشلونة قد ارتبط بالتعاقد مع لاوتارو مارتينيز منذ موسم الانتقالات الصيفية الماضية، وتحديدًا بعد كوبا أمريكا التي لعب فيها المهاجم الأرجنتيني بجوار ميسي في المنتخب.

ولكن في الآونة الأخيرة، وبسبب عدم وجود أي استعداد لدى إنتر للتفاوض حول السعر، يبدو أن برشلونة قد بدأ وضع قائمة بالبدائل لكي يتعاقد مع مهاجم آخر.

وحسب دون بالون، فإن برشلونة يبحث عن مهاجم كبير، وبناء على ذلك فإن النادي الكتالوني سيفكر حول البدائل المحتملة للاوتارو مارتينيز وجاء أحدها إيموبيلي.