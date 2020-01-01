أخبار الانتقالات: دي بروينه لن يرحل من السيتي وديبالا يجدد مع يوفنتوس

باولو ديبالا يقترب من توقيع عقد جديد في يوفنتوس، حسب كالتشيو ميركاتو.

يريد البيانكونيري أن يبقى لاعب خط الوسط الأرجنتيني في ملعب أليانز بعد انتهاء عقده الحالي في عام 2022، وهم على استعداد لزيادة راتبه إلى 12 مليون يورو.

ساهم ديبالا بـ 17 هدفًا و 13 صناعة في 40 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.