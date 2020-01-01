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أخبار الانتقالات: صلاح يسخر من أخبار رحيله من ليفربول وبروس باقٍ في نيوكاسل

تعرف على أخبار سوق الانتقالات اليوم الأحد 3 مايو 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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سباق بين روما وريال بيتس على ضم بيدرو

2020-05-03T14:46:41Z

يواجه مهاجم تشيلسي بيدرو قرارًا بشأن مستقبله حيث أنه لم يجدد عقده مع الفريق، وهو ما يقربه من الرحيل مجانًا مع بداية سوق الانتقالات، وهناك فريقان يسعيان للحصول على توقيعه هما روما وريال بيتيس.

يمكن أن يتسبب الاهتمام بنجم برشلونة السابق مشاكل للبلوز، حيث أن موسم الدوري الإنجليزي الممتاز من المتوقع أن يستمر إن عاد حتى بعد انتهاء عقده في 30 يونيو.

أوصى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بأن يرى اللاعبون التزاماتهم للموسم حتى لو وافقوا على عقد مسبق في مكان آخر، لكن قرار الهيئة الحاكمة لكرة القدم ليس ملزماً قانونياً.

لاتسيو لن يبيع ميلينكوفيتش سافيتش

2020-05-03T14:43:01Z

لاتسيو ليس مستعدًا للاستماع إلى أي عروض لسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، وفقًا لكالتشيو ميركاتو.

يوفنتوس مهتم بتوقيع لاعب خط الوسط البالغ من العمر 25 عامًا عند إعادة فتح سوق الانتقالات ، لكن العاصمي لن يقبل حتى عرضًا بقيمة 100 مليون يورو (89 مليون جنيه إسترليني / 11 مليون دولار).

وقع ميلينكوفيتش-سافيتش عقدًا جديدًا مع النسور في أكتوبر ، ومن المقرر أن يبقى في ملعب أوليمبيكو حتى عام 2024.

نابولي لن يبيع كوليبالي بأقل من 100 مليون يورو

2020-05-03T14:38:31Z

الجنوبي الإيطالي لن يلتفت لأي عرض أقل من ذلك

لن يستمع نابولي إلا لعروض بقيمة 100 مليون يورو (89 مليون جنيه استرليني / 111 مليون دولار) أو أكثر للمدافع خاليدو كوليبالي، بحسب صحيفة جازيتا ديلو سبورت.

ويحظى النجم السنغالي باهتمام كل من ليفربول ومانشستر يونايتد وريال مدريد من أجل ضمه في سوق الانتقالات، لكن عقده ممتد مع فريق سان باولو حتى عام 2023.

أثبت كوليبالي نفسه كواحد من أفضل المدافعين في أوروبا خلال الموسمين الماضيين ، بينما ساعد نابولي على القتال من أجل البطولات على كل من الجبهات المحلية والأوروبية.

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برباتوف ينصح كين بالانضمام لمانشستر يونايتد

2020-05-03T14:33:27Z

النجم البلغاري يحث الهداف الإنجليزي السير على خطاه

حث ديميتار برباتوف النجم الإنجليزي على الانضمام إلى مانشستر يونايتد مع بداية سوق الانتقالات، وقال أن "رأس هاري كين ليست في المكان الصحيح" في توتنهام.

أثبت كين نفسه كواحد من أفضل الهدافين في كرة القدم الأوروبية خلال المواسم الستة الماضية ، حيث سجل 181 هدفاً في 278 مباراة في جميع المسابقات مع السبيرز.

حصل اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا على الحذاء الذهبي كهداف الدوري الإنجليزي الممتاز خلال تلك الفترة ، ولعب في نهائي دوري أبطال أوروبا ، لكنه لم يحصل بعد على أي بطولة كبرى في مسيرته.

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عرض مغري لهدف ليفربول الصيفي

2020-05-03T14:24:00Z

نادي ليل تلقى عرضًا كبيرًا من أجل مهاجمه

تلقى ليل عرضًا بقيمة 75 مليون جنيه استرليني (94 مليون دولار) من نادي لم يذكر اسمه من أجل ضم فيكتور أوسيمين مع بداية سوق الانتقالات، وذلك وفقًا لتيليفوت.

ارتبط ليفربول بقوة بالمهاجم البالغ من العمر 21 عامًا في الأشهر الأخيرة ، وظهر اسم تشيلسي أيضًا كوجهة محتملة للنيجيري.

سجل أوسيمين 18 هدفًا في 38 مباراة في جميع المسابقات مع الفريق الفرنسي هذا الموسم.

مانشستر يونايتد يستفسر عن كوناتي

2020-05-03T14:21:21Z

أجرى مانشستر يونايتد اتصالات مع إدارة لايبزيج من أجل الاستفسار عن موقف إبراهيما كوناتي خلال سوق الانتقالات، وذلك وفقًا لـ Le 10 Sport.

من المرجح أن يطلب الفريق الألماني مبلغ كبير للتخلي عن لاعبه البالغ من العمر 20 عامًا ، والذي ينتهي عقده في ريد بول أرينا مع حلول عام 2023.

غاب كوناتي عن غالبية موسم 2019-20 بسبب الإصابة ، لكنه يعتبر أحد ألمع المواهب الشابة في الدوري الألماني.

باريس سان جيرمان يراقب نديدي

2020-05-03T14:17:18Z

حددت باريس سان جيرمان لاعب خط وسط ليستر سيتي ويلفريد نديدي كهدف في سوق الانتقالات القادم، وفقًا لـ ESPN.

يخطط بطل الدوري الفرنسي لصفقة تقدر بقيمة 50 مليون جنيه استرليني (62 مليون دولار) ينضم بموجبها النيجيري الدولي ، المتبقي في عقده 4 سنوات.

خاض نديدي ، 23 سنة ، 29 مباراة في جميع المسابقات مع ليستر سيتي هذا الموسم ، وسجل هدفين.

مانشستر يونايتد يسبق توتنهام في سباق معجزة سندرلاند

2020-05-03T14:13:20Z

يستعد مانشستر يونايتد للفوز بالسباق على توتنهام والتعاقد مع الشاب جو هوجيل نجم سندرلاند في سوق الانتقالات، حسبما ذكرت صحيفة ذا صن.

وبحسب ما ورد كان السبيرز يستكشف اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا أولاً ولكن الشياطين الحمر يقتربون الآن من إبرام صفقة مكون رقمها من ستة أرقام للاعب الشاب.

لاعبوا نيوكاسل يطالبون ببقاء بروس

2020-05-03T14:09:18Z

من المقرر أن يتلقى مدرب نيوكاسل ستيف بروس الدعم الكامل من فريقه ليظل مسؤولاً عن الفريق في الموسم القادم على الأقل.

تدعي صحيفة ذا صن أن بروس لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة لدى اللاعبين ويريدون بقاءه والحفاظ على وظيفته الموسم المقبل.

ومع اقتراب نادي نيوكاسل من ملكية سندوق الاستثمار السعودي، كانت هناك تقارير تفيد بأن الملاك الجدد يتطلعون إلى التعاقد مع مدرب جديد مثل ماوريسيو بوتشيتينو أو رافا بينيتيز.

خفض كبير في ميزانية توتنهام

2020-05-03T14:06:00Z

سيضطر جوزيه مورينيو إلى إعطاء الأولوية للصفقات المجانية والإعارات في سوق انتقالات الصيف، وفقًا لما ورد في ميرور.

وبحسب ما ورد يعاني توتنهام من أزمة مالية نتيجة تفشي فيروس كرونا وسيتطلع إلى تقليص نفقاته قدر الإمكان في الميركاتو

ويبدو أن توماس ميونييه من باريس سان جيرمان سيكون الإضافة الوحيدة في الصيف، بالإضافة إلى مدلفع آخر مجاني.

بسبب أخبار رحيله .. صلاح يسخر من الصحافة الإنجليزية

2020-05-03T14:00:33Z

ماذا يعني ذلك؟

أجاب محمد صلاح، لاعب ليفربول ، على إمكانية مغادرته الريدز في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة من خلال حسابه على إنستجرام.

وتدور الكثير من الشائعات حاليًا حول إمكانية مغادرة أحد الثلاثي الهجومي في كتيبة كلوب في الميركاتو المقبل، وسط ارتباط صلاح وساديو ماني بريال مدريد.

سكاي سبورتس نشرت صورة على إنستجرام بعنوان "هل يبقى محمد صلاح في ليفربول أم يرحل" وقد اضطر الدولي المصري للرد على ذلك.

رد صلاح حمل بعض السخرية، حيث اكتفى بوضع وجوه تضحك وتبكي، ما يعني أنه لا يُفكر في مغادرة أنفيلد ويسخر من هذا السؤال الغريب.

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فيروس كورونا يجبر برشلونة على بيع نجومه

2020-05-03T13:53:06Z

9 لاعبين مرشحين لمغادرة الكامب نو مع بداية سوق الانتقالات

اشارات صحيفة ميرور إلى أن برشلونة سيعرض 9 لاعبين للبيع، وقد يكون الدوري الإنجليزي هو الوجهة المثلى لهم مع بداية سوق الانتقالات.

للإعارة أو بيع نهائي سيكون على رأس القائمة المتاحة في مبركاتو الصيف أنطوان جرييزمان ولويس سواريز وعثمان ديمبيلي وإيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال.

ويأتي ذلك بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أثر على البلوجرانا اقتصاديًا ليضطر إلى السعي لتحسين مداخيله.

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