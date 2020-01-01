أخبار الانتقالات: صلاح يسخر من أخبار رحيله من ليفربول وبروس باقٍ في نيوكاسل

يواجه مهاجم تشيلسي بيدرو قرارًا بشأن مستقبله حيث أنه لم يجدد عقده مع الفريق، وهو ما يقربه من الرحيل مجانًا مع بداية سوق الانتقالات، وهناك فريقان يسعيان للحصول على توقيعه هما روما وريال بيتيس.

يمكن أن يتسبب الاهتمام بنجم برشلونة السابق مشاكل للبلوز، حيث أن موسم الدوري الإنجليزي الممتاز من المتوقع أن يستمر إن عاد حتى بعد انتهاء عقده في 30 يونيو.

أوصى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بأن يرى اللاعبون التزاماتهم للموسم حتى لو وافقوا على عقد مسبق في مكان آخر، لكن قرار الهيئة الحاكمة لكرة القدم ليس ملزماً قانونياً.