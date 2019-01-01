بحسب مراسل "جول" في لندن، فأرسنال نجح في إنهاء صفقة ديفيد لويز من جاره تشيلسي مقابل ثمانية ملايين جنيه استرليني.اللاعب سيخضع للفحوصات الطبية اليوم الخميس، ثم يوقع عقداً مع المدفعجية لعامين.