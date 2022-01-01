أخبار اليوم الأخير من سوق الانتقالات 2022

حسب الصحفي Matheus Leal فإن نادي ليفربول قدم عرضًا إلى أستون فيلا بقيمة 23.5 مليون يورو، من أجل التعاقد مع البرازيلي دوجلاس لويز.

ويبدو أن اللاعب البرازيلي منفتح على فكرة مغادرة أستون فيلا، خاصة مع اهتمام أتلتيكو مدريد الإسباني أيضًا بالحصول على خدماته.