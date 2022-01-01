أخبار اليوم الأخير في الميركاتو | عودة إريكسن .. وآرسنال يتحرك لضم موراتا

تشير التقارير إلى أن باريس سان جيرمان توصل لاتفاق للتعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبيلي من برشلونة.

لكن صحيفة "as" الإسبانية ذكرت أن برشلونة يضغط من أجل أن تكون الصفقة تبادلية، بالحصول على أحد نجوم النادي الفرنسي.

ومع اقتراب ديمبيلي من باريس سان جيرمان، فإن إدارة برشلونة حريصة على التعاقد مع أنخيل دي ماريا، نجم ريال مدريد السابق.