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أخبار الانتقالات | 70 مليون يورو لفلاهوفيتش وحارس بايرن الجديد

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 15 يناير لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Dusan Vlahovic Fiorentina
Getty Images

برونو كان على أعتاب برشلونة

2022-01-15T07:33:57.070Z

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صراع على ديبالا

2022-01-15T07:31:48.311Z

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بايرن يستهدف أورتيجا

2022-01-15T07:26:02.692Z

ذكرت "سكاي" أن بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع حارس أرمينيا بيلفيلد ستيفن أورتيجا.

ويطمح بايرن لضم الحارس ليكون بديلاً قوياً لمانويل نوير الذي قالت "بيلد" إنه سيمدد عقده لثلاث سنوات إضافية.

أمين يونس للاتفاق

2022-01-15T07:26:01.088Z

أوضح "فابريزيو رومانو" أن أمين يونس، الدولي الألماني، سينتقل لصفوف الاتفاق السعودي في ميركاتو يناير.

وأكد الصحفي الإيطالي توصل الاتفاق لصيغة تفاهم مع فريق يونس آينتراخت فرانكفورت لضم اللاعب بصفة نهائية.

برشلونة مهتم بمدافع بايرن

2022-01-15T07:26:00.196Z

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برشلونة يتحرك لتأمين أراوخو من ريال مدريد

2022-01-15T07:25:58.795Z

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آرسنال يقدم عرضاً رسمياً لضم فلاهوفيتش

2022-01-15T07:24:53.365Z

ذكرت "لا ريبوبليكا" أن آرسنال تقدم بعرض رسمي لضم دوشان فلاهوفيتش من صفوف فيورنتينا.

وبحسب الصحيفة الإيطالية يعرض المدفعجية 70 مليون يورو لضم الصربي في ميركاتو يناير.