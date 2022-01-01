أخبار الانتقالات | يونايتد يحاول خطف صفقة ليفربول وميليتاو يحسم مستقبله

ليدز يرفض التفريط في رافينيا
أوضحت "ميرور" أن ليدز يرفض النظر للعروض التي ستأتي لنجمه رافينيا في الفترة المقبلة ومتمسك ببقاء البرازيلي.
وقالت تقارير في الإعلام الإنجليزي إن اللاعب محط اهتمام عدة أندية من كبار القارة وهذا هو السبب وراء عدم موافقته على مد عقده مع ليدز.
صراع على رويز
ذكرت "ميرور" أن آرسنال هو آخر المهتمين بالتعاقد مع نجم نابولي فابيان رويز.
الإسباني لم يمدد عقده حتى الآن، مما جعله يرتبط بعدة أندية كبرى في أوروبا، وعلى رأسهم ريال مدريد وبرشلونة.
إنتر يضع مارسيال في حساباته
ذكرت "كورييري" أن إنتر يراقب وضعية أنتوني مارسيال ما بين مانشستر يونايتد وإشبيلية.
المهاجم الفرنسي انضم للفريق الإسباني على سبيل الإعارة في يناير الماضي، وبحسب التقارير لن يعود لصفوف يونايتد، مما يجعل إنتر يضعه ضمن الخيارات لتعزيز الخط الأمامي الصيف المقبل.
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مانشستر يدخل على خط من أجل كارفاليو
ذكرت "ديلي ستار" أن مانشستر يونايتد يحاول خطف فابيو كارفاليو، لاعب فولهام، من أيدي ليفربول.
الموهبة الشابة كان على وشك الانتقال لصفوف الريدز في يناير الماضي ولكن الوقت لم يُسعف لإتمام الصفقة والآن التقرير يشير إلى محاولات من يونايتد للتفوق على غريمه وخطف البرتغالي.
ميليتاو يحسم مستقبله
ذكرت "ماركا" أن إيدر ميليتاو، مدافع ريال مدريد، يضع كأولوية استمراره في صفوف النادي الملكي رغم عدم تمديد عقده.
وخرجت الجريدة الإسبانية بتقرير يشير إلى وجود اهتمام من بايرن ميونخ وتشيلسي بخدمات قلب الدفاع البرازيلي. اقرأ هنا.