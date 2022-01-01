أخبار الانتقالات | يونايتد يحاول خطف صفقة ليفربول وميليتاو يحسم مستقبله

أوضحت "ميرور" أن ليدز يرفض النظر للعروض التي ستأتي لنجمه رافينيا في الفترة المقبلة ومتمسك ببقاء البرازيلي.

وقالت تقارير في الإعلام الإنجليزي إن اللاعب محط اهتمام عدة أندية من كبار القارة وهذا هو السبب وراء عدم موافقته على مد عقده مع ليدز.