أخبار الانتقالات | يوفنتوس يعود لبوجبا وصراع بين نيوكاسل وميلان

ذكر "كالتشيو ميركاتو" أن يوفنتوس سيعيد إحياء اهتمامه بالتعاقد مع بول بوجبا في الصيف المقبل.

الفرنسي ينتهي عقده مع مانشستر يونايتد بحلول يونيو المقبل وحتى الآن لم يتوصل لاتفاق لمد عقده.

وسبق وارتبط متوسط الميدان بالعودة ليوفنتوس في تجربة ثانية، ولكن قلت حدة التقارير في الشهور الماضية.