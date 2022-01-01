أخبار الانتقالات | وكيل رونالدو يتواصل من جديد مع تشيلسي

أكدت صحيفة "ذا إندبندنت" الإنجليزية أن جورج مينديش وكيل أعمال البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد تواصل من جديد مع إدارة تشيلسي على أمل التوصل على اتفاق لانتقال "صاروخ ماديرا" إلى النادي اللندني.

وعُرض رونالدو على مانشستر يونايتد في وقت سابق من فترة الانتقالات الصيفية على "البلوز"، لكن توماس توخيل مدرب تشيلسي لم يكن مهتمًا بالصفقة.

مينديش الآن يحاول استكشاف ما إذا كان تشيلسي قد غير رأيه، خصوصًا وأنه يحاول نقل رونالدو إلى نادٍ يشارك في دوري أبطال أوروبا.