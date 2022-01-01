أخبار الانتقالات | وست هام يحدد سعر رايس الخرافي وبايرن يفاوض مولر

نابولي يحدد بديل إنسيني
أفاد "كالتشيو ميركاتو" أن نابولي يستهدف تعويض قائده المُغادر إلى تورونتو الكندي لورينزو إنسيني بضم دومينيكو بيراردي من ساسوولو.
وليس نابولي الفريق الوحيد المهتم بالدولي الإيطالي، ولكن هناك أيضاً ميلان وفيورنتينا بحسب التقارير في إيطاليا.
دورتموند يوقف مفاوضاته مع زاجادو
ذكرت "سبورت 1" أن بوروسيا دورتموند قد أوقف مفاوضات مد عقد مدافعه أكسيل زاجادو.
وينتهي عقد المدافع في يونيو المقبل، ودخل الطرفان في مفاوضات مكثفة مؤخراً ولكن دون التوصل لاتفاق.
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بايرن يفاوض مولر
ذكر الصحفي "إكريم كونور" أن بايرن ميونخ فتح باب المفاوضات مع نجمه توماس مولر من أجل مد عقده.
وقال التقرير إن بايرن يعرض التمديد لعام إضافي، ووجود بند بالمد لعام آخر بحسب رغبة الطرفين.
مويس: سعر رايس 150 مليون يورو
كشف ديفيد مويس، مدرب وست هام، أثناء المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق المقبلة عن السعر الذي يحدده ناديه لبيع متوسط ميدانه ديكلان رايس.
وبحسب المدير الفني، سعر رايس يتعدى 100 مليون يورو، وأن 150 مليون يورو هي الحد الأدنى، ولكن اللاعب ليس معروضاً للبيع من الأساس.