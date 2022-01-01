أخبار الانتقالات | ورطة برشلونة وبديل غير متوقع لماني في ليفربول

أكد جيمس بيرس الصحفي بموقع "The Athletic" الإنجليزي، اهتمام ليفربول بالتعاقد مع جود بيلينجهام لاعب وسط بوروسيا دورتموند.

ومع ذلك تبدو الصفقة غاية في الصعوبة هذا الصيف، لأن دورتموند خسر إرلينج هالاند ولا يريد التخلي عن المزيد من النجوم.

وفي حالة ترحيب النادي الألماني بالصفقة، فلن يقبل بالتخلي عن صاحب الـ18 سنة بأقل من 80 مليون جنيه استرليني.