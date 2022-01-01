أخبار الانتقالات | هدف جديد لدعم وسط يونايتد .. وتشافي يكشف مصير دي يونج

صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية أكدت أن مانشستر يونايتد يعمل على إتمام صفقة التعاقد مع الفرنسي أدريان رابيو لاعب خط وسط نادي يوفنتوس الإيطالي.

وسيكون على مانشستر يونايتد أن يقرر ما إذا كان سيستمر في مطاردة فرينكي دي يونج، أو انتظار نتيجة المفاوضات مع يوفنتوس لإتمام التعاقد مع رابيو.

ومع تبقي عام واحد فقط في عقد رابيو مع يوفنتوس، فإن المفاوضات تبدو أسهل مع "البيانكونيري" وهو ما قد يقرب مانشستر يونايتد من إتمام الصفقة.