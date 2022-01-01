أخبار الانتقالات | هالاند إلى مانشستر سيتي .. وتشيلسي يتحرك نحو حكيمي

كشفت صحيفة "إل ماتينو" الإيطالية أن نادي آرسنال تقدم بعرض أولي إلى نادي نابولي، من أجل الحصول على خدمات النيجيري فيكتور أوسيمين.

وحسب التقرير، فإن آرسنال قدم عرضًا بقيمة 60 مليون يورو للتعاقد مع النيجيري الدولي، لكن نابولي رفض العرض على الفور.

ويقدر نابولي قيمة أوسيمين بقرابة 120 مليون يورو، ويبدو أنه لن يفرط في خدماته بأقل من هذه القيمة.