أخبار الانتقالات | هالاند إلى مانشستر سيتي .. وتشيلسي يتحرك نحو حكيمي

رسميًا.. هالاند إلى مانشستر سيتي
HE'S HERE! 💙 pic.twitter.com/JuZEtzTWbv— Manchester City (@ManCity) June 13, 2022
نابولي يرفض عرض آرسنال لضم أوسيمين
كشفت صحيفة "إل ماتينو" الإيطالية أن نادي آرسنال تقدم بعرض أولي إلى نادي نابولي، من أجل الحصول على خدمات النيجيري فيكتور أوسيمين.
وحسب التقرير، فإن آرسنال قدم عرضًا بقيمة 60 مليون يورو للتعاقد مع النيجيري الدولي، لكن نابولي رفض العرض على الفور.
ويقدر نابولي قيمة أوسيمين بقرابة 120 مليون يورو، ويبدو أنه لن يفرط في خدماته بأقل من هذه القيمة.
تشيلسي يرغب في ضم حكيمي
أكدت تقارير صحفية إنجليزية عن إعجاب نادي تشيلسي الإنجليزي بقدرات النجم المغربي أشرف حكيمي ظهير نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.
وحسب موقع "CaughtOffside" الإنجليزي، فإن تشيلسي ارتبط من قبل بمحاولة التعاقد مع النجم المغربي الدولي في صيف 2021، قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان من إنتر الإيطالي.
وأكد التقرير أن تشيلسي يفكر جديًا في التحرك خلال فترة الانتقالات الصيفية وتقديم عرض من أجل التعاقد مع حكيمي.
مارسيليا يستفسر عن ظهير آرسنال
استفسر نادي مارسيليا الفرنسي عن إمكانية التعاقد مع البرتغالي نونو تافاريس ظهير نادي آرسنال الإنجليزي، حسبما أكدت صحيفة "ذا صن".
النادي الفرنسي يرغب في الحصول على خدمات ظهير آرسنال على سبيل الإعارة خلال منافسات موسم 2022-23.
وقد يفكر آرسنال بالفعل في إعارة تافاريس، الذي لم ينجح في إقناع ميكيل أرتيتا، في ظل رغبة النادي اللندني في التحرك لضم ظهير آخر.
تشيلسي يتفوق على ريال مدريد في صفقة الحارس البديل
كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عن آخر تفاصيل المنافسة بين تشيلسي وريال مدريد للحصول على خدمات الحارس الأمريكي جابرييل سلونينا.
رومانو أكد أن تشيلسي يقترب حاليًا من ضم اللاعب، بعد أن رفض نادي شيكاجو عرض ريال مدريد.
ويجري النادي الأمريكي حاليًا مفاوضات مع تشيلسي، ومن المتوقع أن تتم الصفقة مقابل عشرة ملايين يورو.
Gabriel Slonina deal update. Chelsea are now really close to signing the talented goalkeeper, they are pushing after Real Madrid bid rejected - talks are in progress with Chelsea to get the deal done soon. 🚨🔵 #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2022
€10m fee expected by Chicago for 2004-born GK Slonina. pic.twitter.com/N2cUflb5Vx
مهاجم برشلونة يقترب من الدوري المكسيكي
Talks ongoing between Toluca and Sevilla for Luuk de Jong. Negotiations already opened as mentioned by @butacondelgarci, waiting to reach full agreement. 🇳🇱🇲🇽 #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2022
Edinson Cavani wants European football as priority, despite interest from Toluca.
ظهير إنتر يرحب بالانتقال إلى مانشستر يونايتد
من المحتمل أن يفقد نادي إنتر الإيطالي خدمات الظهير الهولندي دينزل دومفريس بعد موسم واحد فقط في الدوري الإيطالي، وسط اهتمام العديد من الأندية الإنجليزية بخدماته.
وحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن الظهير الهولندي منفتح على فكرة مغادرة إنتر من أجل الانضمام إلى مانشستر يونايتد، للعب تحت قيادة مواطنه إريك تين هاج مدرب "الشياطين الحمر" الجديد.
نيوكاسل ينضم إلى سباق التعاقد مع زانيولو
دخل نادي نيوكاسل الإنجليزي في سباق التعاقد مع نيكولو زانيولو نجم نادي روما الإيطالي.
وحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن نيوكاسل سينافس ناديي يوفنتوس وميلان في سباق التوقيع مع زانيولو.
وتشير التقارير إلى أن زانيولو لا يفكر في تجديد عقده مع روما، وقد يقرر الرحيل في المستقبل القريب، لكن حتى الآن لم تصل أي عروض رسمية إلى "الذئاب" من أجله.
يوفنتوس يحدد بديل دي ماريا
بدأ نادي يوفنتوس الإيطالي البحث عن خيارات بديلة لتعزيز خط الهجوم، بينما يواصل انتظار قرار الأرجنتيني أنخيل دي ماريا.
يوفنتوس كان المرشح الأوفر حظًا للحصول على خدمات دي ماريا، الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو 2022، لكن الأرجنتيني لم يوافق حتى الآن للانتقال إلى "السيدة العجوز".
وحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن يوفنتوس ليس مستعدًا للانتظار لفترة أطول، وحدد بالفعل هدفًا جديدًا في سوق الانتقالات، وهو البرازيلي ديفيد نيريس لاعب نادي شاختار الأوكراني.
بنفيكا يعلن انتقال نونيز إلى ليفربول
أعلن نادي بنفيكا البرتغالي رسميًا عن انتقال مهاجمه داروين نونيز إلى نادي ليفربول الإنجليزي، بعد الاتفاق مع "الريدز" على رسوم الصفقة.
وجاء في البيان: "أبلغ بنفيكا هيئة سوق الأوراق المالية عن توصله إلى اتفاق مع ليفربول لبيع جميع حقوق اللاعب داروين نونيز مقابل 75 مليون يورو".
وأضاف: "ينص الاتفاق على دفع مجموعة من المتغيرات، وبالتالي يمكن أن يصل مبلغ البيع إلى 100 مليون يورو".
واختتم البيان: "الاتفاقية المذكورة تعتمد على توقيع اللاعب لعقده مع نادي ليفربول".