أخبار الانتقالات | هازارد يعود إلى فرنسا وحقيقة رجوع سانشيز لبرشلونة

رحب أوليفيه ليتانج، رئيس ليل، مع "ليكيب دي سوار" بفكرة إعادة لاعب ريال مدريد إيدين هازارد لصفوف ناديه.

هازارد الذي كانت بدايته الاحترافية من الفريق الفرنسي لا يعيش أفضل فتراته في إسبانيا وهو ما علق عليه ليتاج: "عودة هازارد؟ تبدو مستحيلة، ولكن لا مستحيل هنا، سأذهب لإسبانيا بنفسي لأحقق الأمر، لاعب رائع ولكنه في ريال مدريد ويملك عقداً هناك".

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