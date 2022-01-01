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أخبار الانتقالات | هازارد يحسم قراره بالرحيل، ، وليدز يرفض عرض برشلونة

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 24 مايو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

محدث
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Hazard
Getty Images

هازارد ينفي إمكانية الرحيل عن ريال مدريد

2022-05-24T20:48:37.575Z

نفى إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد، وجود خطة لرحيله عن النادي في الصيف المقبل.

وأكد في تصريحات صحفية أنّه يبحث عن فرصة جديدة بعد تعافيه من الإصابة لتقديم كل ما لديه الموسم المقبل مع ريال مدريد.

كافاني قد يعود إلى الدوري الإيطالي

2022-05-24T20:46:37.897Z

كشفت  Calciomercato اقتراب فيورنتينا من التوقيع مع إدنسون كافاني من مانشستر يونايتد.

وأوضحت أنّ اللاعب سوف يغادر في الصيف المقبل ويترقب العروض المختلفة.

ليدز يرفض عرض برشلونة لأجل رافينيا

2022-05-24T20:45:02.171Z

بحسب Football Transfers فإنّ ليدز يونايتد رفض عرض برشلونة لأجل التعاقد مع رافينيا.

النادي الكتالوني كان مستعدًا لدفع 55 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب.

ماني يريد بايرن ميونخ

2022-05-24T09:13:00.551Z

أكدت تقارير صحفية أن النجم السنغالي ساديو ماني جناح ليفربول يوافق بشكل واضح على الانضمام لصفوف بايرن ميونخ خلال الصيف.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي "فلورين بلتنبيرج والذي أكد أن هناك تحركات بين اللاعب ووكيله من أجل حسم الصفقة في أسرع وقت.

ميلان يعرض على توموري الاستمرار

2022-05-24T09:12:47.558Z

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي ميلان قد عرض على لاعبه فيكايو توموري أن يستمر رفقة الفريق خلال الفترة المقبلة لما هو أبعد من نهاية عقده.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "تيليجراف"، فالنادي يأمل في تحسين عقده الذي لا ينتهي قبل ثلاث سنوات أخرى لدوره الكبير في استعادة الدوري الإيطالي.

دي بروينه يحسم مستقبله

2022-05-24T09:12:31.000Z

أكد النجم البلجيكي كيفين دي بروينه لاعب مانشستر سيتي إنها سيستمر في صفوف النادي الإنجليزي لأطول فترة ممكنة.

وقال دي بروينه: "لقد تواجدت هنا لمدة سبع سنوات، وأحب الجميع، هذا هو فريقي ولا يزال عقدي مستمرًا لثلاث سنوات أخرى، سأستمر بكل تأكيد ولا يوجد لدي أي خطط أخرى".

لياو على رادار ريال مدريد

2022-05-24T09:12:18.874Z

يتابع نادي ريال مدريد النجم البرتغالي رافاييل لياو جناح ميلان الفائز بالدوري الإيطالي وجائزة أفضل لاعب في البطولة قبل أيام.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن اللاعب ضمن خيارات النادي الملكي لتعويض فشل صفقة مبابي.

نيوكاسل يريد مدافع أتلتيكو مدريد

2022-05-24T09:12:04.107Z

يبدو أن نادي نيوكاسل لن تتوقف أخبار الانتقالات المحيطة به عن الظهور خلال السوق الصيفي في ظل وجود مالك جديد في الصورة.

فبحسب ما ذكرت صحيفة "ذا كرونيكل" فالنادي مهتم بضم اللاعب رينان لودي من صفوف أتلتيكو مدريد.

ريال مدريد يريد تعويض مبابي بستيرلينج

2022-05-24T09:11:40.164Z

كشفت تقارير صحفية عن وجود رغبة لدى ريال مدريد في الحصول على خدمات النجم الإنجليزي رحيم ستيرلينج من صفوف مانشستر سيتي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن النادي الملكي يرى أن ستيرلينج هو الأنسب لتعويض فشل صفقة كيليان مبابي.