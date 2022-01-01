أخبار الانتقالات | نيوكاسل يتحرك لضم نيمار

كشف "جيانلوكا لونجاري" عن وجود بند في عقد رافينيا مع ليدز يسمح له بالمغادرة بمقابل أقل عن المتوقع إذا هبط الفريق.

وبحسب الصحفي الإيطالي، البند يسمح له بالرحيل مقابل فقط 25 مليون يورو وليس 75 مليوناً كما يطلب ليدز حالياً.