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أخبار الانتقالات | ندم برشلونة الأكبر وعودة إريكسن

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 16 يناير لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Eriksen training
Getty Images

برشلونة رفض ضم فلاهوفيتش

2022-01-16T07:52:11.741Z

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فافر يرحب بباريس

2022-01-16T07:52:10.743Z

رحب لاعب بريست رومان فافر مع "كانال بلاس" بفرضية الانتقال إلى بي إس جي، وأكد وجود اتصالات في الماضي بين النادي ووكيله.

وقال متوسط الميدان الذي ارتبط بميلان كثيراً إنه يشعر بالانتماء للمدينة العاصمية الفرنسية، وذلك عقب لقاء فريقه ضد بي إس جي السبت لحساب الدوري المحلي.

ليل قريب من بن عرفة

2022-01-16T07:52:10.157Z

أفادت عدة مصادر فرنسية بأن بطل فرنسا ليل قريب من دعم صفوفه بضم حاتم بن عرفة.

النجم الفرنسي لا ينتمى لأي فريق بالوقت الراهن، وهناك مفاوضات لانضمامه مجاناً لصفوف ليل بالوقت الراهن بحسب التقارير.

مارسيال يرد على الشائعات

2022-01-16T07:52:09.310Z

نشر أنطوني مارسيال، مهاجم مانشستر يونايتد، منشوراً على إنستجرام أوضح فيه حقيقة رفضه اللعب في مباراة أستون فيلا.

وقال الفرنسي إن الأمر ليس صحيحاً، وأنه يحترم النادي ومشجعيه كثيراً ولن يفعل ذلك على الإطلاق.

تصريحات اللاعب تأتي عقب التقارير بخصوص رغبته في المغادرة، والحديث عن مفاوضات بين يونايتد وإشبيلية.

إريكسن قريب من العودة

2022-01-16T07:52:06.660Z

ذكرت "تايمز" بأن كريستيان إريكسن أصبح قريباً من العودة للملاعب عقب تلقيه عديد العروض الفترة الماضية.

وأوضح التقرير الإنجليزي أن اللاعب تلقى عرضاً من أحد أندية البريميرلييج لضمه في يناير الجاري، وأن الصفقة ممكنة بنسبة كبيرة.