أخبار الانتقالات | نجم ليفربول يغادر، وبرشلونة يعاني في السوق!

برشلونة لن يستطيع ضم كل أهدافه
أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ برشلونة لن يتمكن من التعاقد مع كل أهدافه خلال سوق الانتقالات الجارية.
وأوضحت أنّ النادي لم يتحسن ماليًا حتى الآن وذلك لأنه لم يتخل بعد عن عدد من أصوله التي صوتت الجمعية العمومية لصالح بيعها.
نجم ليفربول يقترب من ميلان
أكدت صحيفة "ليفربول إيكو" وصول أوريجي إلى ميلانو تمهيدًا للانضمام إلى ميلان.
بطل الدوري الإيطالي سوف يتعاقد مع نجم عودة ليفربول أمام برشلونة بالمجان
ليفربول يتخلى عن مينامينو لصالح موناكو
أعلن نادي موناكو إتمام التعاقد مع مينامينو من ليفربول مقابل 18 مليون يورو
ようこそ、南野選手 !— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) June 28, 2022
Welcome @takumina0116 🇯🇵✍🏼#WelcomeTakumi pic.twitter.com/2kpTKrGFmC
صفقة جديدة لنيوكاسل
أعلن نيوكاسل يونايتد إتمام التعاقد مع بوتمان مقابل 37 مليون يورو.
✍️ Newcastle United have agreed a deal in principle with LOSC Lille to sign Dutch defender Sven Botman for an undisclosed fee!— Newcastle United FC (@NUFC) June 28, 2022
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