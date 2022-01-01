أخبار الانتقالات | نجم ريال مدريد يستعد للرحيل، وصفقة دفاعية لمانشستر يونايتد!

يخطط لويس كامبوس المدير الرياضي الجديد لباريس سان جيرمان، للقيام بثورة بالنادي الفرنسي من أجل تدعيم الفريق.

وأشارت صحيفة "as" الإسبانية إلى وضع كامبوس للعديد من اللاعبين على قائمة باريس، أهمهم ميلان شكرينيار مدافع إنتر، وفيتينيا لاعب وسط بورتو وجانلوكا سكاماكا مهاجم ساسوولو.

ويعتبر آخر المنضمين للقائمة هو ريناتو سانشيز لاعب وسط ليل، الذي وافق على الانضمام لباريس، في صفقة قد تبلغ قيمتها 10 مليون يورو فقط.