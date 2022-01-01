أخبار الانتقالات | نجم باريس يعود لفريقه السابق، وتشيلسي يظفر بصفقة!

رسميًا .. فولهام يضم حارس آرسنال لينو
Introducing… 🥁— Fulham Football Club (@FulhamFC) August 2, 2022
… Our latest addition! 🇩🇪#SPLENDID | #FFC pic.twitter.com/kLMUhcSvhU
نجم باريس سان جيرمان يقترب من العودة لفريقه السابق
ذكرت شبكة "سكاي" أنّ إدريسا جاي قريب من العودة إلى صفوف إيفرتون.
وأوضحت أنّ صاحب الـ32 قد لا يجد مكانًا له في الفرق مع المدرب الجديد.
فوفانا يثير الجدل تشير لاقترابه من تشيلسي
حذف ويسلي فوفانا اعتباره لاعبًا في ليستر سيتي من على حسابه بموقع "تويتر".
اللاعب قريب من الانضمام إلى تشيلسي ومن المتوقع رحيله في سوق الانتقالات الجارية.
تشيلسي يضم نجم أستون فيلا الشاب
Aston Villa and Chelsea can confirm that the clubs have reached an agreement for the permanent transfer of Carney Chukwuemeka.— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 2, 2022
The 18-year-old has been given permission to travel to London to discuss both personal terms and undergo a medical.
تشيلسي يوقع مع حارس جديد
نجح تشيلسي في التوقيع مع الحارس جابرييل سلونينا من صفوف شيكاجو فاير الأمريكي بعقد حتى 2028 لكنه سيبقى مع فريقه الآن في فترة إعارة بحسب الصحفي فابريتسيو رومانو.
مانشستر يونايتد يتفاوض لضم هدلستون
كشفت صحيفة "تيليجراف" أن إدارة مانشستر يونايتد تريد ضم توم هدلستون ليدرب فريق الشباب ويلعب معهم بعض المباريات.
ليفربول يجدد عقد جوتا
Let's keep making memories together ✒️🤩 #YNWA pic.twitter.com/hY89yMqUFI— Diogo Jota (@DiogoJota18) August 2, 2022