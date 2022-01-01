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أخبار الانتقالات | نجم باريس يعود لفريقه السابق، وتشيلسي يظفر بصفقة!

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 2 أغسطس لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Getty

نجم باريس سان جيرمان يقترب من العودة لفريقه السابق

2022-08-02T21:01:33.110Z

ذكرت شبكة "سكاي" أنّ إدريسا جاي قريب من العودة إلى صفوف إيفرتون.

وأوضحت أنّ صاحب الـ32 قد لا يجد مكانًا له في الفرق مع المدرب الجديد.

فوفانا يثير الجدل تشير لاقترابه من تشيلسي

2022-08-02T20:55:32.777Z

حذف ويسلي فوفانا اعتباره لاعبًا في ليستر سيتي من على حسابه بموقع "تويتر".

اللاعب قريب من الانضمام إلى تشيلسي ومن المتوقع رحيله في سوق الانتقالات الجارية.

تشيلسي يضم نجم أستون فيلا الشاب

2022-08-02T20:54:14.193Z

تشيلسي يوقع مع حارس جديد

2022-08-02T07:25:37.468Z

نجح تشيلسي في التوقيع مع الحارس جابرييل سلونينا من صفوف شيكاجو فاير الأمريكي بعقد حتى 2028 لكنه سيبقى مع فريقه الآن في فترة إعارة بحسب الصحفي فابريتسيو رومانو.

مانشستر يونايتد يتفاوض لضم هدلستون

2022-08-02T07:25:00.291Z

كشفت صحيفة "تيليجراف" أن إدارة مانشستر يونايتد تريد ضم توم هدلستون ليدرب فريق الشباب ويلعب معهم بعض المباريات.

ما هي تفاصيل عقد كوندي مع برشلونة؟ وما هو راتبه؟

2022-08-02T07:23:03.470Z

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بيانيتش يصدم النصر ويطلب تخفيض راتبه في برشلونة

2022-08-02T07:22:23.855Z

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من دوري الهواة للبوندسليجا .. بايرن ميونخ يضم صديق ماني!

2022-08-02T07:21:43.450Z

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قد يهرب من أندية السعودية .. نادٍ إسباني يطارد نجم برشلونة!

2022-08-02T07:21:16.374Z

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ريال مدريد يبدأ عملية التخلص من "منبوذي أنشيلوتي"

2022-08-02T07:20:44.364Z

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