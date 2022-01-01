تشيلسي يلمح إلى تجديد عقد نجمه
ألمح مالك نادي تشيلسي تود بويلي إلى أن عقد لاعب وسط ملعب البلوز ميسون ماونت يوشك على التجديد.
رئيس النادي أعجب بتغريدة من فابريتسيو رومانو عن المفاوضات التي سيتم استئنافها من جديد قريبًا سعيًا لحسم الأمر.
بيانيتش أقرب إلى الشارقة الإماراتي
أكد فابريتسيو رومانو أن النجم البوسني ميراليم بيانيتش أصبح أقرب للانضمام إلى صفوف نادي الشارقة الإماراتي في الساعات المقبلة.
نابولي لم يرد ضم رونالدو
قال كريستيانو جيونتولي المدير الرياضي لنادي نابولي أن فريقه لم يرد قط أن يضم كريستيانو رونالدو من صفوف مانشستر يونايتد.
وقال لـ "سي بي إس": "لا يوجد شيء حقيقي، لدينا علاقة ممتازة مع مينديش، لكن لم يكن هناك مفاوضات حقيقية مع مانشستر يونايتد".
جلطة سراي يؤكد الاهتمام بإيكاردي
أكد نادي جلطة سراي على اهتمامه بالأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب إنتر السابق، وجاء هذا التأكيد عن طريق المدير الفني للفريق.
وقال مدرب الفريق بحسب ما نقل فابريتسيو رومانو: "نريد أن نحسم صفقة إيكاردي في أسرع وقت ممكن".
ليفربول ويونايتد وبايرن في سباق على جوهرة تشافي
أكدت تقارير صحفية أن الثلاثي ليفربول ومانشستر يونايتد وبايرن ميونخ يسعون جميعًا من أجل ضم اللاعب الشاب جافي من صفوف برشلونة.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد"، والتي أكدت أن خروج اللاعب لن يكون سهلًا بالأخص في ظل الدور الكبير الذي يقدمه في وسط الملعب لكتيبة تشافي.
دييجو كوستا يصل إنجلترا تمهيدًا للعودة للدوري الإنجليزي
أكد الصحفي الشهير "فابريتسيو رومانو" أن النجم البرازيلي دييجو كوستا قد وصل إلى إنجلترا من أجل الخضع للكشف الطبي في صفوف وولفرهامبتون تمهيدًا لضمه.