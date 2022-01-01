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أخبار الانتقالات | ميلانو تهاجم ليل وتضارب مبابي

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 18 فبراير لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Kylian Mbappe France 2021-22
Getty

إشبيلية يطارد مدافع نيوكاسل

2022-02-18T07:46:12.503Z

ذكرت "ديلي ميل" أن إشبيلية يحضر نفسه لفرضية خسارة مدافعه جول كوندي الصيف المقبل ويجهز لضم بديله.

وقالت الصحيفة إن فابيان شار، مدافع نيوكاسل، وقع عليه الاختيار، وكون عقده مع ناديه ينتهي هذا الصيف يجعله على رأس المرشحين.

تقارير .. أبو جبل إلى النصر

2022-02-18T07:44:04.163Z

التفاصيل هنا.

بوجبا إلى سيتي أو تشيلسي؟

2022-02-18T07:43:11.216Z

اقرأ التفاصيل هنا.

تضارب بخصوص مبابي

2022-02-18T07:39:53.655Z

تضاربت الأنباء بخصوص مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي عقب تألقه في لقاء دوري الأبطال مع فريقه بي إس جي ضد ريال مدريد وتسجيل هدف الانتصار.

"سبورت" أشارت إلى وجود تفكير من قبل اللاعب الشاب بالتخلي عن فكرة ريال مدريد والانفتاح على فرضية ليفربول، بينما قالت "Independent" إن باريس قد عرض مبلغاً خرافياً كراتب لإقناعه بالتمديد.

اجتماع بين ميلان ومنديش

2022-02-18T07:35:44.157Z

قال موقع "ميلان نيوز" إن إدارة الروسونيري قد اجتمعت مع جورجي مينديش في الأيام الماضية لمناقشة ملفين مهمين.

الملف الأول هو تمديد عقد رافائيل لياو، مهاجم الفريق، وذلك بعد دخول أندية إنجليزية مثل آرسنال على الخط لضمه.

أما الملف الثاني فهو محاولة ضم وكيل مينديش البرتغالي ريناتو سانشيس، لاعب ليل، والذي يحظى بمتابعة ميلان منذ مدة.

إنتر يتحرك نحو دافيد

2022-02-18T07:35:42.081Z

عنونت "لاجازيتا" في عدد صباح الجمعة اهتمام إنتر بالتعاقد مع جوناثان ديفيد، مهاجم ليل، لدعم خطه الأمامي.

وقالت الصحيفة إن الكندي ضمن مخططات إنتر مع جيانلوكا سكاماكا وباولو ديبالا لتعزيز صفوفه الصيف المقبل.