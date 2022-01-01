أخبار الانتقالات | موقف مارسيليا من رونالدو وضربة يوفنتوس لبرشلونة

كما كان متوقع، أعلن بريست الفرنسي عن التعاقد مع النجم الجزائري إسلام سليماني.

وينضم اللاعب بعقد لمدة عام + وجود بند يسمح للتمديد بعام إضافي، وذلك عقب فسخ عقده مع سبورتينج لشبونة.