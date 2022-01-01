أخبار الانتقالات | موقف برشلونة من هالاند ويوفنتوس يواصل النشاط

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 4 فبراير لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

10:17