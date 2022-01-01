أخبار الانتقالات | موقف برشلونة من هالاند ويوفنتوس يواصل النشاط

خاص | أسينسيو ينتظر قرار ريال مدريد للتجديد
2022-02-04T08:17:18.004Z
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ميلان يجدد عقد جابيا
2022-02-04T08:17:17.390Z
أعلن ميلان عن تمديد عقد مدافعه الشاب ماتيا جابيا كما توقعت التقارير مؤخراً.
اللاعب الإيطالي الشاب أمضى على عقد جديد يمتد حتى 2026 مع الروسونيري.
Official Statement: Matteo Gabbia ➡ https://t.co/uV4Yyhs0FJ— AC Milan (@acmilan) February 3, 2022
Comunicato Ufficiale: Matteo Gabbia ➡ https://t.co/pjl8NjOpHV #SempreMilan pic.twitter.com/fWziPXrKc6
جلطة سراي يضم بولجار
2022-02-04T08:17:16.764Z
أعلن جلطة سراي التعاقد مع متوسط ميدان فيورنتينا إريك بولجار.
وينضم التشيلي لصفوف الفريق التركي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
برشلونة يوضح موقفه من هالاند
2022-02-04T08:17:14.846Z
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