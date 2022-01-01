أخبار الانتقالات | موعد صفقة كوليبالي في برشلونة وهولندي غير دي يونج لمانشستر

انهيار انتقال جوتزه إلى بنفيكا
قالت "ريكور" إن انتقال ماريو جوتزه من صفوف بي إس في إلى بنفيكا قد انهار في الساعات الأخيرة.
ولم يتم توضيح أسباب فشل الصفقة، وسبق وارتبط الألماني بميلان كذلك في ظل وجود بند يسمح برحيله مقابل دفع قرابة 5 مليون يورو.
ميلان يبحث عن اتفاق بخصوص سانشيس
أوضح "فابريزيو رومانو" آخر المستجدات فيما يخص صفقة ريناتو سانشيس وميلان.
الدولي البرتغالي يملك اتفاقاً شخصياً مع الروسونيري بحسب الصحفي الإيطالي، ولكن حتى الآن لم يتوصل ميلان لاتفاق مع ناديه ليل.
فولهام يفاوض ستراكوشا
قال "إكريم كونور" إن فولهام حدد توماس ستراكوشا، الحارس الألباني، من أجل حراسة عرينه الموسم المقبل.
وأكد نيكولا شيرا التقرير الذي قال إن لاعب لاتسيو يملك عقداً بعامين من النادي الإنجليزي.
إنتر يحدد سعر شكرينيار
قال "باسكوالي جوارو" إن إنتر يطلب 100 مليون يورو من أجل بيع ميلان شكرينيار لبي إس جي.
التقارير خرجت من فرنسا بخصوص عرض للسلوفاكي مقابل 50 مليوناً، وأن النيراتزوري قد يبيع لاعبه مقابل 70 مليوناً.
توتنهام قريب من نجم ميدلزبره
قالت "سكاي" إن توتنهام أصبح قريباً من ضم لاعب ميدلزبره ونجمه دجيد سبينس في الساعات المقبلة.
وقال التقرير إن سبينس، 21 عاماً، سينتقل لصفوف سبيرز في صفقة تقدر في حدود 25 مليون يورو.
مانشستر يونايتد مهتم بدي فري
كشف "نيكولا شيرا" عن وجود مفاوضات بين إنتر عبر مديره الرياضي بييرو أوسيليو ومانشستر يونايتد بخصوص ستيفان دي فري.
المدافع الهولندي مطلوب بقوة في مانشستر، وكذلك في تشيلسي ونيوكاسل ويقدر ثمنه في حدود 25 مليون يورو.
برشلونة يجب أن يضم كوليبالي قبل نصف يوليو
أوضحت "سبورت" أن برشلونة مجبر على ضم كاليدو كوليبالي قبل منتصف يوليو إذا أراد المدافع السنغالي.
وقالت الصحيفة إن اللاعب وعد نابولي بالتواجد بصفة طبيعية في معسكر الإعداد مع بدايته وعدم التفاوض بعدها مع أي فريق، مما يفسر التاريخ الموضوع للصفقة.