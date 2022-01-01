أخبار الانتقالات | موعد صفقة كوليبالي في برشلونة وهولندي غير دي يونج لمانشستر

قالت "ريكور" إن انتقال ماريو جوتزه من صفوف بي إس في إلى بنفيكا قد انهار في الساعات الأخيرة.

ولم يتم توضيح أسباب فشل الصفقة، وسبق وارتبط الألماني بميلان كذلك في ظل وجود بند يسمح برحيله مقابل دفع قرابة 5 مليون يورو.