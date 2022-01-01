أخبار الانتقالات | موافقة ماني وآرسنال يخطف هدف برشلونة

كشف موقع "كالتشيو ميركاتو" عن ترحيب تشيلسي بفكرة صفقة تبادلية مع نظيره الإيطالي يوفنتوس هذا الصيف.

وقال إن البلوز يريدون التعاقد مع ميريح ديميرال مدافع يوفنتوس الذي قضى الموسم الماضي معارًا إلى أتالانتا.

ومع رفض أتالانتا لتفعيل بند الشراء في عقد المدافع التركي بـ18 مليون يورو، يطمح تشيلسي في ضم اللاعب من يوفنتوس مقابل التخلي عن نجم وسطه جورجينيو.