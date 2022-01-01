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أخبار الانتقالات | مواراتا بديل كريستيانو رونالدو، ويوفنتوس ينقذ ريال مدريد!

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 9 أغسطس لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Morata Ronaldo
Pressbox/Getty

رسميًا | مارسيليا يتعاقد مع سانشيز

2022-08-09T20:23:11.327Z

Alexis Sanchez Marseille
Pressbox/Getty

برشلونة يعرض ديباي على يوفنتوس

2022-08-09T19:45:01.891Z

يؤكد "جول" أنّ برشلونة بدأ رحلة التخلي عن اللاعبين لأجل تسجيل الصفقات الجديدة.

وسوف يعمل الفريق على بيع ديباي إلى يوفنتوس خلال الفترة المقبلة.

يوفنتوس يقترب من حسم صفقة كوستيتش

2022-08-09T19:42:11.978Z

علم جول أن يوفنتوس بات قريبًا من فيليب كوستيتش من فرانكفورت مقابل 17 مليون يورو.

وأكد مدرب الفريق الألماني غياب صاحب الـ29 عامًا عن السوبر الأوروبي ضد ريال مدريد مما يشير إلى اقترابه من يوفنتوس.

موراتا يقترب من مانشستر يونايتد

2022-08-09T19:39:28.210Z

أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أنّ ألفارو موراتا، لاعب أتلتيكو مدريد، معروض على مانشستر يونايتد لحل أزمات الفريق الهجومية.

وقد يكون موراتا تعويضًا لكريستيانو رونالدو الذي لا يزال يرغب في الرحيل عن مسرح الأحلام

آرسنال يخطط لضم نجم ميلان

2022-08-09T19:37:46.150Z

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أنّ آرسنال يدرس إتمام التعاقد مع ساندرو تونالي من ميلان.

وأوضحت أنّ الصفقة قد تصل إلى 46.6 مليون جنيه إسترليني

فالنسيا يقترب من نيكو

2022-08-09T07:53:07.834Z

أكدت تقارير صحفية أن نادي فالنسيا قد اقترب من ضم اللاعب نيكو جونزاليز من صفوف برشلونة في صورة إعارة خلال هذا الصيف.

وأوضح "فابريتسيو رومانو"، أن النادي سيحاول أيضًا ضم بريان جيل من صفوف توتنهام.

باريس يدخل سباق ضم فوفانا

2022-08-09T07:52:47.306Z

أوضحت تقارير صحفية فرنسية وجود رغبة من قبل نادي باريس سان جيرمان بالحصول على خدمات اللاعب ويسلي فوفانا من صفوف ليستر سيتي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "لو باريسيان"، والتي أكدت أن ليستر سيتي رفض عرضين بالفعل من النادي الإنجليزي حتى الآن، والثاني وصلت قيمته لحوالي 75 مليون يورو.

موناكو يريد ثنائي تشيلسي ويونايتد

2022-08-09T07:52:30.977Z

أكدت تقارير صحفية أن نادي موناكو يسعى لدعم نفسه عن طريق ثنائي تشيلسي ومانشستر يونايتد مالانج سار وإريك بايلي.

وبحسب ما أكدت التقارير فقد تتم الصفقة الأولى على سبيل الإعارة، بينما يستهدف الفريق ضم بايلي بشكل نهائي.

فيورنتينا جاهز لدخول معركة لو سيلسو

2022-08-09T07:52:12.732Z

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن نادي فيورنتينا يسعى للحصول على خدمات الأرجنتينيى جيوفاني لو سيلسو لاعب توتنهام الإنجليزي.

جاء هذا بحسب ما ذكر "جيانلوكا دي مارزيو"، والذي أكد أن النادي على استعداد لصراع ضمه رأسًا برأس مع فياريال.

مدرب بولونيا يعلق على عرض مانشستر يونايتد

2022-08-09T07:51:30.196Z

سينسا ميهالوفيتش المدير الفني لفريق بولونيا يحبط مانشستر يونايتد في تصريحات صحفية نقلها "فابريتسيو رومانو" حول انتقال ماركو أرناوتوفيتش للشياطين الحمر.

وقال:"سأكون سعيدًا له للغاية لو انضم لمانشستر يونايتد لكنني لا أعتقد أنه سيرحله، لقد تحدث معه حول العرض، وأعتقد أنه سيبقى".