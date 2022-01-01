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أخبار الانتقالات | مصير لوكاكو النهائي ومفاوضات روديجر الجدلية!

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الثلاثاء 4 يناير لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

محدث
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(C)Getty Images

آرسنال يعرض أوباميانج للبيع ويتواصل مع أندية عديدة!

2022-01-04T07:32:58.067Z

أكدت تقارير صحفية أن نادي آرسنال يسعى بكل ما يملك من قوة أن يتخلص من لاعبه بيير إيمريك أوباميانج في أسرع وقت ممكن.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن النادي تواصل بالفعل مع عدة أندية وحثهم على شراء اللاعب.



روديجر في مفاوضات مع ريال مدريد وباريس وبايرن ميونخ

2022-01-04T07:32:44.091Z

أوضحت تقارير صحفية أن اللاعب الألماني أنطونيو روديجر يتفاوض في الوقت الحالي مع ثلاثة أندية من أجل تحديد موقفه في سوق الانتقالات الصيفية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورت"، والتي أكدت أن اللاعب يبحث عن العرض الأفضل له لتأمين مستقبله عقب انتهاء عقده مع تشيلسي.



بايرن ميونخ يفاوض نجم ليدز

2022-01-04T07:32:27.345Z

أكدت تقارير صحفية اليوم أن نادي بايرن ميونخ يفاوض اللاعب رافينيا جناح فريق ليدز الإنجليزي من أجل الانضمام لهم.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورت"، والتي رجحت أن الصفقة قد تكلف الصفقة حوالي 50 مليون يورو.



كوتينيو يمنح برشلونة موافقته على الرحيل

2022-01-04T07:31:45.534Z

أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة قد حصل على موافقة من البرازيلي فيليبي كوتينيو من أجل الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن اللاعب لا يريد الرحيل سوى للدوري الإنجليزي أو الإيطالي فقط.



لاتسيو يعطل صفقة إنتر!

2022-01-04T07:31:31.030Z

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي لاتسيو يسعى بكل ما يملك من إمكانيات لتجديد عقد لاعبه لويس فيليبي خلال الفترة المقبلة وتأمينه قبل الرحيل لإنتر.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، والذي أكد أن النادي لن يترك عقد اللاعب ينتهي ويرحل بشكل جاني كما كان الحال مع ستيفان دي فري.



تشيلسي يحسم مصير لوكاكو

2022-01-04T07:31:22.686Z

كشفت تقارير صحفية عن حسم نادي تشيلسي لمصير لاعبه لوكاكو بعد الاجتماع الأخير بينه وبين توماس توخيل المدير الفني وإدارة الفريق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "جارديان"، والتي أكدت أن النادي أكد للنجم البلجيكي عدم وجود أي نية لبيعه في يناير أو في الصيف.