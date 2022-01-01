أخبار الانتقالات | مصير كوتينيو ومانشستر يستهدف ليفاندوفسكي

مانشستر يستهدف ليفاندوفسكي
ذكرت "بيلد" أن مانشستر يونايتد يستهدف روبرت ليفاندوفسكي إذا قرر عدم التمديد والرحيل عن بايرن ميونخ.
وأوضح التقرير أن حتى الآن لا يوجد تقدم في المفاوضات مع البافاري لتمديد عقد البولندي، وقد يرحل الصيف المقبل.
برشلونة يتابع شيك
قالت "سبورت" إن برشلونة يتابع باتريك شيك، مهاجم باير ليفركوزن، لتعزيز هجوم الفريق مستقبلاً.
وأضاف التقرير أن المهاجم التشيكي هدف للفريق إذا فشل في ضم إرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند.
صراع على بريمير
قال "فابريزيو رومانو" إن جيلسون بريمير، لاعب تورينو، محل صراع بين إنتر وبايرن ميونخ.
وأضاف الصحفي الإيطالي أن المدافع البرازيلي يستهدف الرحيل الصيف المقبل من أجل اللعب مع البرازيل في المونديال المقبل.
تييليمانس يختار فريقه المقبل
ذكر موقع "فوت ميركاتو" أن يوري تييليمانس يفضل الانتقال لصفوف ريال مدريد في المستقبل.
الدولي البلجيكي ينتهي عقده في 2023 ولا يبدو أن هناك نية لتجديد عقده مع ليستر سيتي بحسب التقرير.
غموض موقف فيرناندينيو
أوضح بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن مستقبل قائد الفريق فيرناندينيو ليس واضحاً بعد.
وينتهي عقد البرازيلي بنهاية الموسم، ولكن في حديث المدرب عقب التعادل مع سبورتينج بدوري الأبطال قال إن مستقبل متوسط الميدان سيحسم في الشهور المقبلة.
موقف كوتينيو من البقاء في فيلا
أوضحت "تيليجراف" أن راتب فيليبي كوتينيو سيحدد موقفه من الاستمرار في صفوف أستون فيلا.
راتب اللاعب يقارب نصف مليون يورو أسبوعياً، وهو ما قد يعطل عملية استمراره مع الفريق بحسب التقرير، وسيكون البرازيلي مطالباً بتقليله.