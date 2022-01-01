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أخبار الانتقالات | مصير كوتينيو ومانشستر يستهدف ليفاندوفسكي

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 10 مارس لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Lewandowski Bayern vs. Salzburgo
Getty Images

مانشستر يستهدف ليفاندوفسكي

2022-03-10T11:29:34.796Z

ذكرت "بيلد" أن مانشستر يونايتد يستهدف روبرت ليفاندوفسكي إذا قرر عدم التمديد والرحيل عن بايرن ميونخ.

وأوضح التقرير أن حتى الآن لا يوجد تقدم في المفاوضات مع البافاري لتمديد عقد البولندي، وقد يرحل الصيف المقبل.

برشلونة يتابع شيك

2022-03-10T11:28:27.847Z

قالت "سبورت" إن برشلونة يتابع باتريك شيك، مهاجم باير ليفركوزن، لتعزيز هجوم الفريق مستقبلاً.

وأضاف التقرير أن المهاجم التشيكي هدف للفريق إذا فشل في ضم إرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند.

صراع على بريمير

2022-03-10T11:27:33.484Z

قال "فابريزيو رومانو" إن جيلسون بريمير، لاعب تورينو، محل صراع بين إنتر وبايرن ميونخ.

وأضاف الصحفي الإيطالي أن المدافع البرازيلي يستهدف الرحيل الصيف المقبل من أجل اللعب مع البرازيل في المونديال المقبل.

تييليمانس يختار فريقه المقبل

2022-03-10T11:26:23.529Z

ذكر موقع "فوت ميركاتو" أن يوري تييليمانس يفضل الانتقال لصفوف ريال مدريد في المستقبل.

الدولي البلجيكي ينتهي عقده في 2023 ولا يبدو أن هناك نية لتجديد عقده مع ليستر سيتي بحسب التقرير.

غموض موقف فيرناندينيو

2022-03-10T11:25:13.506Z

أوضح بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن مستقبل قائد الفريق فيرناندينيو ليس واضحاً بعد.

وينتهي عقد البرازيلي بنهاية الموسم، ولكن في حديث المدرب عقب التعادل مع سبورتينج بدوري الأبطال قال إن مستقبل متوسط الميدان سيحسم في الشهور المقبلة.

موقف كوتينيو من البقاء في فيلا

2022-03-10T11:21:56.891Z

أوضحت "تيليجراف" أن راتب فيليبي كوتينيو سيحدد موقفه من الاستمرار في صفوف أستون فيلا.

راتب اللاعب يقارب نصف مليون يورو أسبوعياً، وهو ما قد يعطل عملية استمراره مع الفريق بحسب التقرير، وسيكون البرازيلي مطالباً بتقليله.