أخبار الانتقالات | مصير كوتينيو ومانشستر يستهدف ليفاندوفسكي

أوضح بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن مستقبل قائد الفريق فيرناندينيو ليس واضحاً بعد.

وينتهي عقد البرازيلي بنهاية الموسم، ولكن في حديث المدرب عقب التعادل مع سبورتينج بدوري الأبطال قال إن مستقبل متوسط الميدان سيحسم في الشهور المقبلة.