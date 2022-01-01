أخبار الانتقالات | مصير صفقة سواريز ودورتموند وبيريرا يودع الهلال

وست هام يواصل الضربات
ذكرت "سكاي" أن وست هام صعد من مفاوضاته من أجل ضم جيانلوكا سكاماكا بالإضافة إلى فيليب كوستيتش.
الدولي الإيطالي دخل النادي الإنجليزي في مفاوضات مباشرة مع ساسوولو لإغلاق الصفقة بحسب التقرير، بينما يقترب كذلك من حسم المفاوضات مع فرانكفورت بخصوص الجناح الصربي المطلوب في عدة أندية.
رسمياً | ألفيش إلى بوماس
⚽️ @DaniAlvesD2 te esperamos. 🇲🇽🇧🇷#OrigenDeLaPasión #SoyDePumas pic.twitter.com/bJe7ntoF2v— PUMAS (@PumasMX) July 22, 2022
تشيلسي مهتم بخدمات سان ماكسيمين
ذكرت "The Athletic" أن تشيلسي وتوتنهام مهتمان بآلان سان ماكسيمين، نجم نيوكاسل.
ويرفض النادييان طلبات نيوكاسل المالية لبيع الفرنسي، إذ يطلب 48 مليون يورو على الأقل للتخلي عنه.
إيكاردي يرفض مغادرة باريس
ذكر "فوت ميركاتو" أن باريس سان جيرمان يواجه معضلة في التخلص من ماورو إيكاردي الذي يرفض الرحيل.
ويملك اللاعب عروضاً من نيس، مونزا، وروما بحسب التقرير، ولكن متمسك بالبقاء.
أياكس يستعيد بروبي
واصل أياكس الميركاتو المميز، وقام بالاقتراب من استعادة مهاجمه بريان بروبي من لايبزيج.
الهولندي الشاب رحل الصيف الماضي للنادي الألماني ثم عاد مُعاراً في يناير، وبحسب "فابريزيو رومانو"، سيعود نهائياً مقابل 17 مليون يورو.
باريس يواصل الاهتمام بسكاماكا
ذكرت "ليكيب" أن باريس سان جيرمان لا يزال مهتماً بضم جيانلوكا سكاماكا من صفوف ساسوولو، وسط منافسة من وست هام.
وقال التقرير إن ساسوولو أصبح منفتحاً على تخفيض مطالبه من 50 مليون يورو إلى 40 مليوناً بالإضافة لحوافز.
إنتر يقرر بقاء شكرينيار وضم ميلينكوفيتش
أوضحت "سكاي" أن إنتر قرر الإبقاء على ميلان شكرينيار عقب فشله بضم جيلسون بريمير، وسيعمل على مد عقد المدافع السلوفاكي.
وفي سياق متصل، سيسعى إنتر أيضاً لتسريع مفاوضاته لضم نيكولا ميلينكوفيتش من صفوف فيورنتينا.
تاليافيكو قريب من ليون
علم "جول" أن التقارير المنتشرة عن انتقال نيكولاس تاليافيكو لصفوف ليون صحيحة، وأن الصفقة وشيكة.
اللاعب الأرجنتيني الذي ينشط في أياكس تم ربطه أيضاً ببرايتون لتعويض رحيل مارك كوكوريلا المحتمل لمانشستر سيتي.
تقدم في المفاوضات بين بوتافوجو وبيريرا
واصل "رودي جاليتي" التأكيد على اقتراب صفقة ماتيوس بيريرا من صفوف الهلال إلى بوتافوجو ببلاده البرازيل.
وكان الصحفي سبق وكشف عن وجود مفاوضات بين الناديين في الأيام الماضية. اقرأ هنا.
سواريز يبتعد عن دورتموند
ذكرت "سبورت1" أن لويس سواريز أصبح بعيداً عن الانتقال لصفوف بوروسيا دورتموند عقب الحديث عن عرض نفسه على الفريق الألماني عقب اكتشاف إصابة سيباستيين هالر بالسرطان.
وقال التقرير إن النجم السابق لبرشلونة وأياكس قريب من العودة لبلاده من بوابة فريقه القديم ناسيونال.