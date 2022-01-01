أخبار الانتقالات | مصير صفقة سواريز ودورتموند وبيريرا يودع الهلال

ذكرت "سكاي" أن وست هام صعد من مفاوضاته من أجل ضم جيانلوكا سكاماكا بالإضافة إلى فيليب كوستيتش.

الدولي الإيطالي دخل النادي الإنجليزي في مفاوضات مباشرة مع ساسوولو لإغلاق الصفقة بحسب التقرير، بينما يقترب كذلك من حسم المفاوضات مع فرانكفورت بخصوص الجناح الصربي المطلوب في عدة أندية.