أخبار الانتقالات | مبابي يثير الجدل ومورينيو يحلم برونالدو

أكدت صحيفة " La Repubblica" الإيطالية، اهتمام نادي آرسنال الإنجليزي، بالحصول على خدمات رفائيل لياو لاعب ميلان.

وأشارت إلى أن النادي اللندني يتصدر السباق حاليًا لضم صاحب الـ23 سنة، وسط منافسة من بعض الأندية الإنجليزية الأخرى.