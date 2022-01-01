أخبار الانتقالات | مبابي يثير الجدل ومورينيو يحلم برونالدو

مبابي يثير الجدل
خرج المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، بتصريحات مثيرة للجدل، حول مستقبله مع باريس سان جيرمان، بعد الفوز على ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
أنباء سارة لنيوكاسل
كشف موقع "The Athletic" عن اهتمام الثنائي دييجو كارلوس وسفين بوتمان بالانتقال إلى نيوكاسل.
النادي الإنجليزي حاول ضم الثنائي في يناير الماضي ولكنه فشل، ويبدو أنه سيعيد المحاولة مرة أخرى في الصيف.
بورخا يلفت الأنظار
صراع محتدم على أرماندو بورخا مهاجم تشيلسي المعار إلى صفوف ساوثامبتون خلال هذا الموسم بعد تألقه الملفت بالدوري الإنجليزي.
وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن الثنائي بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ يريدان ضم اللاعب بالمنافسة مع آرسنال.
رحيل ماتا
الصحفي الإيطالي نيكو شيرا، كشف عن عدم رغبة مانشستر يونايتد في تجديد عقد لاعبه الإسباني خوان ماتا.
وهو ما يجعل جميع الأمور تتجه نحو رحيله بالمجان خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
مورينيو يحلم برونالدو
يطمح جوزيه مورينيو المدير الفني لروما، في استقطاب مواطنه البرتغالي كريستيانو رونالدو الصيف القادم.
وجاء ذلك وفقًا لما أكدته صحيفة "ذا صن" حول اهتمام مورينيو بضم اللاعب، وسط التكهنات المحيطة بمستقبله مع مانشستر يونايتد.
آرسنال يريد لياو
أكدت صحيفة " La Repubblica" الإيطالية، اهتمام نادي آرسنال الإنجليزي، بالحصول على خدمات رفائيل لياو لاعب ميلان.
وأشارت إلى أن النادي اللندني يتصدر السباق حاليًا لضم صاحب الـ23 سنة، وسط منافسة من بعض الأندية الإنجليزية الأخرى.
منافسة على مزراوي
كشف الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، عن دخول بوروسيا دورتموند في منافسة شرسة مع برشلونة على ضم نصير مزراوي.
ظهير أياكس أمستردام ينتهي عقده مع النادي الهولندي الصيف القادم، واستقر على عدم التجديد، والآن يدرس الخيارات المتاحة أمامه.