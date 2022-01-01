أخبار الانتقالات | مصير إريكسن ولوكاكو يرفض بايرن ميونخ

جرافنبرخ إلى بايرن
أكد فابريزيو رومانو أن صفقة انتقال ريان جرافنبرخ إلى بايرن ميونخ من أياكس قد تمت.
وأوضح الصحفي أن الكشف الطبي قد تم، وتم الاتفاق على نسبة 7% لأياكس حال إعادة بيع اللاعب الشاب، بانتظار الإعلان الرسمي.
رفض عرض ريال لضم حارس أمريكا
أكد حارس شيكاغو فاير الأمريكي جاجا سلونينا تمسكه بالانتقال لصفوف ريال مدريد بحسب تصريحات نقلها فابريزيو رومانو.
الصحفي الإيطالي أوضح أن الفريق الأمريكي رفض عرض النادي الملكي الأول، بينما قال "توم بوجيرت" إن تشيلسي وكذلك وولفرهامبتون مهتمان.
صراع على كافاني
علمت مراسلة جول "رايسا سيمبليسيو" أن هناك صراع إسباني محتدم على خدمات إدينسون كافاني.
ويحاول أتلتيكو مدريد، ريال سوسييداد، فياريال، وإشبيلية ضم لاعب نابولي وباريس سان جيرمان السابق.
سعر دي يونج في مانشستر
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استمرار مفاوضات ديبالا وإنتر
أوضح "فابريزيو رومانو" أن نائب رئيس إنتر خافيير زانيتي استغل تواجده بلقاء الأرجنتين وإيطاليا للتفاوض مع باولو ديبالا بشكل شخصي.
زانيتي كان حاملاً للكأس وممثلاً عن بلاده، بينما شارك ديبالا في المباراة احتياطياً وسجل الهدف الثالث لبلاده.
لوكاكو يرفض بايرن
أكدت "لاجازيتا" أن روميلو لوكاكو رفض عرضاً من قبل بايرن ميونخ للانضمام لصفوفه في حال رحيل روبرت ليفاندوفسكي.
وقال التقرير إن البلجيكي يطمح فقط للعودة إلى إنتر، ويبذل مساعي شخصية للتفاوض مع البلوز من أجل العودة لإيطاليا.
إريكسن يناقش فريقه المقبل
أكد كريستيان إريكسن، نجم الدنمارك، أن تركيزه بالوقت الراهن منصب على منتخب بلاده، ولا يشغل نفسه بأين سيلعب الموسم المقبل.
وجاء تصريح صانع الألعاب على هامش معسكر بلاده استعداداً لدوري الأمم الأوروبية، مع العلم أن عقده مع برينتفورد ينتهي بحلول نهاية يونيو.